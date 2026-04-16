Tàu container chạy điện lớn nhất thế giới chính thức được khai thác thương mại

Tàu container thông minh chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Trung Quốc, cũng là tàu lớn nhất thế giới thuộc loại này, chính thức khai thác thương mại từ chiều 15/4, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển vận tải biển xanh và điện hóa dọc bờ biển nước này.

Tàu “Ning Yuan Dian Kun” rời cảng Ninh Ba-Chu Sơn đến cảng Gia Hưng, thuộc tỉnh Chiết Giang, trên tuyến đường vốn thường sử dụng các tàu chạy nhiên liệu hóa thạch, nay đang chuyển hướng mạnh sang điện hóa.

Được Viện Thiết kế và Nghiên cứu Tàu thương mại Thượng Hải phát triển độc lập, tàu trang bị hệ thống động cơ chạy điện hoàn toàn, vận hành thông minh và hiệu quả cao, không phát thải carbon, không gây tiếng ồn, không ô nhiễm.

Tàu dài 127,8m, rộng 21,6m, mớn nước thiết kế 6,2m, sức chứa 742 TEU (tương đương 742 container 20 feet).

Tàu sử dụng 10 pin dạng container tổng dung lượng 20.000 kWh, với hai động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu 875 kW mỗi chiếc, dự kiến giảm 1.462 tấn CO₂ mỗi năm.

Về tính năng thông minh, tàu được trang bị hệ thống dẫn đường và động cơ thông minh, cho phép tránh va chạm tự động, theo dõi chính xác, và tích hợp điều khiển tàu-bờ-đám mây.

Hệ thống sạc kép kết hợp nguồn điện bờ cao áp và hoán đổi pin nhanh giúp nạp năng lượng linh hoạt và hiệu quả.

Thiết kế boong mở cải thiện hiệu quả xếp dỡ hàng, trong khi mũi tàu giảm gió giúp cắt 15-20% lực cản không khí, nâng cao hiệu suất vận hành.

Chữ “Kun” trong tên tàu lấy cảm hứng từ “Trang Tử,” chỉ loài cá khổng lồ trong văn học cổ Trung Quốc. Tàu chị em “Ning Yuan Dian Peng” (với “Peng” nghĩa là chim khổng lồ) dự kiến thử nghiệm trên biển vào tháng 5 và bàn giao vào tháng 6.

Dự kiến, cả hai tàu đi vào khai thác sẽ hình thành một tuyến vận tải xanh, quy mô lớn trên các tuyến cố định.

Ông Chen Xiaofeng, Chủ tịch Công ty Vận tải Biển Ninh Ba, đơn vị vận hành, cho biết: “Dự án này thể hiện cam kết của chúng tôi trong chuyển đổi xanh ngành vận tải biển và đóng góp vào mục tiêu carbon kép của Trung Quốc”./.

Rolls-Royce ra mắt xe điện siêu sang phiên bản giới hạn Phiên bản thử nghiệm mang tên Project Nightingale, với tông màu xanh pastel, lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco và các mẫu xe thử nghiệm của Rolls-Royce từ những năm 1920.