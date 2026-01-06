Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử Amazon của Mỹ ngày 5/1 đã ra mắt trang web Alexa+ cho phép một số người dùng trò chuyện với trợ lý ảo của Amazon thông qua trình duyệt, đưa "gã khổng lồ" này vào cuộc cạnh tranh trực tiếp hơn với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT của công ty công nghệ OpenAI.

Trang web Alexa.com chỉ dành cho người dùng Alexa+, trợ lý ảo AI được cải tiến của doanh nghiệp, ra mắt vào tháng 2/2025 và vẫn đang trong giai đoạn truy cập sớm. Người dùng phải tham gia danh sách chờ để có quyền truy cập vào dịch vụ hoặc có thể mua những thiết bị mới hơn.

Amazon cho biết người tiêu dùng có thể sử dụng Alexa.com để “nhận câu trả lời nhanh, khám phá các chủ đề phức tạp, tạo nội dung, lên kế hoạch hành trình du lịch và nhận trợ giúp làm bài tập về nhà.”

Bên cạnh đó, theo Amazon, người dùng cũng có thể quản lý những thiết bị nhà thông minh của họ trong cửa sổ trò chuyện Alexa+.

Bằng việc ra mắt phiên bản Alexa dựa trên trình duyệt, Amazon muốn đảm bảo người dùng có thể tương tác với trợ lý AI của mình trên nhiều giao diện khác nhau. Trước đây, Alexa+ chỉ có sẵn thông qua ứng dụng di động hoặc một số thiết bị nhà thông minh Echo.

Điều này cũng giúp dịch vụ của Amazon phù hợp hơn với các chatbot AI phổ biến do những doanh nghiệp như OpenAI, Google, Anthropic và Perplexity, tạo ra và tất cả đều thường được truy cập thông qua trình duyệt web.

Hiện nay, Amazon đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để cập nhật phần cứng và phần mềm của tập đoàn này cho kỷ nguyên AI tạo sinh sau thành công của các ứng dụng AI ChatGPT, Gemini của "ông lớn" Google và những công nghệ khác.

Amazon cho biết Alexa+ đã dần được triển khai cho người dùng kể từ khi ra mắt và hàng chục triệu người hiện đã có quyền truy cập vào dịch vụ này.

Amazon đã giới thiệu trước Alexa.com khi trình làng Alexa+ vào năm 2025, cho biết vào thời điểm đó rằng trang web sẽ ra mắt trong những tháng tới.

Hồi tháng 7/2025, "gã khổng lồ" công nghệ này đã thông báo với tờ Washington Post (Mỹ) về việc tính năng trên sẽ được cung cấp cho người dùng thử nghiệm sớm vào mùa Hè.

Trước đó, Amazon và Google cũng đã giới thiệu dịch vụ mạng đa đám mây được phát triển chung nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kết nối đáng tin cậy.

Sáng kiến này sẽ cho phép khách hàng thiết lập các liên kết riêng tư, tốc độ cao giữa nền tảng máy tính của hai công ty chỉ trong vài phút, thay vì vài tuần./.

