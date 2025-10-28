xAI trình làng Grokipedia - bách khoa toàn thư AI cạnh tranh với Wikipedia

Ngày 28/10, công ty xAI của tỷ phú công nghệ Elon Musk đã chính thức ra mắt bách khoa toàn thư trực tuyến Grokipedia, cạnh tranh trực tiếp với Wikipedia – nền tảng mà ông Musk nhiều lần cáo buộc “thiên lệch về ý thức hệ.”

Theo thông tin trên trang chủ, phiên bản 0.1 đầu tiên của Grokipedia - được ông Musk nhận định là “vượt trội hơn Wikipedia” - hiện có hơn 885.000 bài viết, thấp hơn nhiều so với hơn 7 triệu bài viết bằng tiếng Anh trên Wikipedia.

Công ty xAI cho biết nội dung của bách khoa toàn thư trực tuyến Grokipedia sáng tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý sinh ngữ Grok, một công cụ ngôn ngữ được ông Musk quảng bá là có khả năng hiểu biết vượt trội và không bị ràng buộc bởi định kiến.

Tại lễ ra mắt Grokipedia, công ty xAI cho biết sẽ sớm giới thiệu phiên bản 1.0 cập nhật hơn trong thời gian tới. Theo lời của tỷ phú Musk, phiên bản mới sẽ “tốt hơn 10 lần” so với phiên bản 0.1 đầu tiên.

Chia sẻ trên mạng xã hội X sau buổi ra mắt, tỷ phú Musk nhấn mạnh mục tiêu trên hết mà Grok và Grokipedia.com hướng tới là cung cấp “toàn bộ sự thật.”

Wikipedia ra đời năm 2001 và là bách khoa toàn thư trực tuyến dạng mở, hoạt động dựa trên đóng góp nội dung của các tình nguyện viên và nguồn tài trợ từ cộng đồng, cho phép người dùng internet biên soạn và chỉnh sửa nội dung.

Trang web khẳng định duy trì “ quan điểm trung lập” trong tất cả các bài viết./.

