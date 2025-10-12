xAI gia nhập cuộc đua "mô hình thế giới" cùng Meta và Google

Kinh tế

Công ty xAI của tỷ phú Elon Musk đã chính thức gia nhập cuộc đua phát triển “mô hình thế giới” - các hệ thống có thể mở rộng năng lực của AI vượt ra ngoài các mô hình ngôn ngữ lớn.

Vân Anh
Tỷ phú Mỹ Elon Musk. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Công ty xAI của tỷ phú Elon Musk, có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), đã chính thức gia nhập cuộc đua cùng các đối thủ như Meta và Google để phát triển các mô hình hệ thống Trí tuệ Nhân tạo (mô hình AI) có khả năng điều hướng và thiết kế các môi trường vật lý.

Những tháng qua, công ty đã tuyển các chuyên gia từ Nvidia để phát triển các mô hình AI thế hệ mới, được huấn luyện trên video và các dữ liệu từ robot nhằm nâng cao hiểu biết về thế giới thực.

Các hệ thống này - còn được gọi là “mô hình thế giới” - có thể mở rộng năng lực của AI vượt ra ngoài các mô hình ngôn ngữ lớn - nền tảng của các công cụ phổ biến như ChatGPT và Grok của xAI vốn chỉ được huấn luyện bằng văn bản.

Hai nguồn tin cho biết xAI đang xây dựng các mô hình AI để ứng dụng trong lĩnh vực trò chơi, nơi chúng có thể tạo ra các môi trường 3D tương tác.

Một nguồn tin khác cho biết công ty cũng có thể áp dụng công nghệ này cho các hệ thống AI phục vụ robot. xAI đã tuyển dụng Zeeshan Patel và Ethan He, hai chuyên gia nghiên cứu AI từ Nvidia có kinh nghiệm về mô hình thế giới.

Nvidia hiện dẫn đầu trong phát triển công nghệ này thông qua nền tảng Omniverse, chuyên tạo và vận hành các mô phỏng.

Một số tập đoàn công nghệ kỳ vọng “mô hình thế giới” sẽ mở ra các ứng dụng AI vượt ra ngoài phần mềm và máy tính, tiến đến các sản phẩm vật lý như robot hình người.

Theo Nvidia, thị trường tiềm năng của mô hình thế giới có thể gần tương đương quy mô nền kinh tế toàn cầu hiện nay./.

#Chiến lược AI #Phát triển công nghệ AI #Doanh nghiệp công nghệ AI #Big Tech Mỹ
