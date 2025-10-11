OpenAI và Sur Energy hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn

Ngày 10/10, Chính phủ Argentina thông báo OpenAI và Sur Energy đã ký thư ý định hợp tác xây dựng một trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn tại vùng Patagonia, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 25 tỷ USD.

Dự án mang tên “Stargate Argentina” sẽ được triển khai trong khuôn khổ Chương trình khuyến khích đầu tư lớn (RIGI) của nước Nam Mỹ và được xem là một trong những sáng kiến công nghệ-năng lượng lớn nhất trong lịch sử Argentina.

Dự án bao gồm xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng với công suất tối đa 500 megawatt, phục vụ việc đưa Argentina thành trung tâm AI hàng đầu Nam Mỹ.

Ông Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, công ty hàng đầu trong lĩnh vực AI, nổi bật với ứng dụng ChatGPT, khẳng định việc lựa chọn Argentina là một “quyết định chiến lược” nhờ sự ổn định địa chính trị và tiềm năng to lớn về năng lượng tái tạo của quốc gia Nam Mỹ này.

Giai đoạn một của dự án dự kiến khởi công trong năm 2026, với nguồn vốn đầu tư khoảng 7-10 tỷ USD.

Sur Energy, doanh nghiệp năng lượng sạch do hai nhà đầu tư Argentina sáng lập tại Mỹ, sẽ đảm nhiệm cung cấp tài chính cùng các đối tác cung cấp năng lượng Argentina để xây dựng dự án và phát triển giải pháp điện toán đám mây quốc tế.

Về phần mình, OpenAI cam kết mua toàn bộ năng lực tính toán mà trung tâm dữ liệu này tạo ra, giúp đảm bảo hiệu quả kinh tế và tính khả thi tài chính của dự án, dù OpenAI không trực tiếp bỏ vốn xây dựng.

Theo đồng sáng lập Sur Energy Emiliano Kargieman, Stargate Argentina kết hợp thế mạnh năng lượng tái tạo của đất nước với cơ sở hạ tầng AI tầm cỡ thế giới, tạo công ăn việc làm chất lượng cao và thu hút đầu tư quốc tế.

Chính phủ Tổng thống Javier Milei đánh giá dự án thể hiện niềm tin của các tập đoàn công nghệ hàng đầu vào Argentina như một “cực đổi mới bền vững của Nam Mỹ."

Khi hoàn thành, Stargate Argentina sẽ là trung tâm dữ liệu lớn nhất khu vực và là một phần trong chiến lược toàn cầu của OpenAI, vốn dự kiến đầu tư tới 500 tỷ USD trong thập kỷ tới để phát triển hạ tầng AI trên toàn cầu./.

