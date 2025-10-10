OpenAI mở rộng gói ChatGPT giá mềm tới 16 nước châu Á

Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI vừa mở rộng dịch vụ ChatGPT Go, gói thuê bao giá rẻ nhất của hãng, tới 16 quốc gia mới tại châu Á, trong đó có Việt Nam, nhằm giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn với công nghệ GPT-5 mới nhất.

Theo thông báo của Giám đốc phụ trách khu vực Nick Turley ngày 9/10, việc “giúp ChatGPT trở nên dễ tiếp cận và phù hợp túi tiền hơn” là một trong những yêu cầu được người dùng đề cập nhiều nhất trong thời gian qua.

Trước đó, ChatGPT Go được ra mắt tại Ấn Độ và Indonesia vào đầu năm nay với mức phí 399 rupee (khoảng 4,5 USD) mỗi tháng - chỉ bằng một phần nhỏ so với các gói cao cấp của OpenAI. Mức giá tại các thị trường châu Á khác có thể thay đổi tùy khu vực.

Với đợt mở rộng mới, ChatGPT Go hiện đã có mặt tại 18 quốc gia, gồm: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam.

Theo OpenAI, ChatGPT Go bao gồm toàn bộ tính năng của bản miễn phí, đồng thời bổ sung quyền truy cập mở rộng vào các công cụ tạo ảnh, tải file, phân tích dữ liệu nâng cao và nhiều tính năng khác, với giới hạn sử dụng cao hơn cho các cuộc trò chuyện và tiện ích chính.

Ngoài ChatGPT Go, OpenAI hiện cung cấp 2 gói cá nhân trả phí khác là ChatGPT Plus (20 USD/tháng) và ChatGPT Pro (200 USD/tháng), cùng gói dành cho doanh nghiệp với giá 25 USD/tháng.

Kể từ khi ra mắt cuối năm 2022, ChatGPT đã nhanh chóng trở thành một trong những công cụ AI được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Theo dữ liệu của OpenAI, tốc độ tăng trưởng người dùng ở các quốc gia có thu nhập thấp cao gấp hơn 4 lần so với nhóm nước giàu tính đến tháng 5/2025.

OpenAI cho biết gói ChatGPT Go sẽ được triển khai dần tới người dùng trong khu vực.

Hiện tại, người dùng tại Campuchia, Lào và Nepal đã có thể đăng ký ChatGPT Go trên nền tảng web và Android, trong khi phiên bản iOS vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. /.

OpenAI công bố tính năng tích hợp ứng dụng cho ChatGPT Tính năng mới, mang tên Apps SDK, cho phép ChatGPT tương tác với nhiều ứng dụng khác nhau để chọn nhạc, tìm kiếm bất động sản hoặc khám phá các trang web đặt phòng khách sạn và vé máy bay.