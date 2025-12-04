Hội đồng giám khảo tiết lộ về chủ nhân Giải thưởng cao nhất VinFuture

Tối 05/12/2025, Lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Các chủ nhân của giải thưởng "triệu đô" sẽ được xướng tên trong khoảnh khắc được giới khoa học toàn cầu dõi theo. Trong đó, Giải thưởng Chính VinFuture trị giá 3 triệu USD và ba Giải Đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, mỗi giải trị giá 500.000 USD.

Lễ trao giải VinFuture luôn là sự kiện được giới khoa học toàn cầu mong đợi nhất dịp cuối năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo ban tổ chức, mùa giải năm nay, VinFuture ghi nhận hơn 1.700 hồ sơ từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ - gấp 2,8 lần mùa 1 cho thấy uy tín và sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của giải thưởng sau nửa thập kỷ phát triển.

Những công trình được vinh danh là kết tinh của tư duy tiên phong, của những nỗ lực bền bỉ vượt lên thách thức và của khát vọng dùng khoa học để phụng sự cuộc sống.

"Khi tên của các chủ nhân giải thưởng năm nay được công bố, chúng ta sẽ thấy rằng VinFuture lại một lần nữa ‘chọn mặt gửi vàng’ rất chuẩn. Đặc biệt, Giải thưởng Chính năm nay là công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng đến một quy mô dân số rất lớn trên toàn cầu," Giáo sư Đặng Văn Chí, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture, hé lộ.

Xuyên suốt Lễ trao giải, thông điệp “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng” của VinFuture 2025 sẽ được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp cùng bản sắc Việt Nam. Những tiết mục được chuẩn bị công phu sẽ tái hiện hành trình 5 năm của VinFuture: từ khởi nguồn khát vọng đến những tác động mang tầm toàn cầu.

Bên cạnh các ngôi sao khoa học, sân khấu Lễ trao giải VinFuture 2025 sẽ có sự xuất hiện của Alicia Keys - biểu tượng âm nhạc toàn cầu, chủ nhân của 17 tượng vàng Grammy danh giá.

Giáo sư Đặng Văn Chí, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture. (Ảnh: VF)

Ra đời năm 2020, chỉ sau 5 năm VinFuture đã trở thành điểm đến uy tín của cộng đồng khoa học thế giới, quy tụ nhiều chủ nhân Nobel và các giải thưởng danh giá khác, đồng thời kết nối giới nghiên cứu đi tìm lời giải cho những câu hỏi cấp thiết nhất của thời đại.

Đáng chú ý, sau 4 mùa giải đầu tiên, đã có 4 nhóm nhà khoa học sau khi được vinh danh trên sân khấu VinFuture tiếp tục được xướng tên ở giải Nobel. Đây được xem là minh chứng cho tầm nhìn vượt trội của giải thưởng quốc tế đầu tiên do người Việt sáng lập, đồng thời, phản ánh sự ghi nhận xứng đáng đối với những nghiên cứu có ảnh hưởng sâu rộng đến nhân loại.

"Chúng tôi, với tư cách là thành viên của Hội đồng, đã chọn đúng người. Nếu giành được giải thưởng VinFuture, các nhà khoa học sẽ có nhiều khả năng giành được giải Nobel hơn," Giáo sư Đặng Văn Chí chia sẻ.

Ở mùa giải thứ 5, thông điệp “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng” của VinFuture khẳng định niềm tin rằng sự phát triển bền vững của hành tinh chỉ có thể đạt được khi tri thức được sẻ chia, khoa học công nghệ trở thành chất xúc tác giúp các quốc gia cùng nhau tiến bộ.

Với tinh thần đó, các phiên tọa đàm "Khoa học vì Cuộc sống," chuỗi "Đối thoại Khám phá Tương lai" tại 10 trường đại học lớn hay Triển lãm "Tỏa V - Điểm chạm Khoa học" diễn ra liên tục từ 02/12 đến 06/12, đã đưa Hà Nội vào những ngày hội trí tuệ hiếm có.

Những câu chuyện mà các nhà khoa học kiệt xuất mang đến VinFuture 2025, về AI, y học, nông nghiệp, công nghệ mới… không chỉ mở rộng tri thức mà còn khơi gợi nhiều suy ngẫm về các hướng phát triển của nhân loại trong thập niên tới.

"Việt Nam vẫn đang xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ. Và tôi hy vọng rằng Giải thưởng VinFuture sẽ là động lực cho các nhà khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam thực sự đổi mới và đưa cả nước tiến lên," Giáo sư Chí nhấn mạnh./.

