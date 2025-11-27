Khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ KH-CN theo thời gian

Ngày 27/11, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED).

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đây không chỉ là một sản phẩm công nghệ mới mà là nền tảng mới cho đổi mới mô hình quản lý khoa học công nghệ, là bước tiến quan trọng để bước vào giai đoạn quản lý dựa trên dữ liệu, quy trình số và chuẩn mực quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bộ KHCN)

"Muốn đổi mới khoa học công nghệ thì phải đổi mới quản lý khoa học công nghệ, chuyển từ quản lý sang tạo động lực, từ kiểm soát hành chính sang vận hành bằng dữ liệu và minh bạch, từ phân tán sang tích hợp và chuẩn hóa, hệ thống phần mềm mới sẽ giúp tăng chất lượng thẩm định, rút ngắn thời gian xét duyệt, hạn chế sai sót và rủi ro," Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Theo Bộ trưởng, đây chính là tinh thần quản lý ít hơn, dẫn dắt nhiều hơn, kiểm soát ít hơn và kiến tạo nhiều hơn, chuyển từ xin cho sang công khai, minh bạch. Hệ thống phần mềm do người Việt Nam phát triển có tính năng tương đương như của Hàn Quốc và có thể kết nối để đồng tài trợ với các quốc gia phát triển.

Cũng tại Lễ công bố, 309 đề tài khoa học công nghệ được Quỹ NAFOSTED ký kết. Đây là những đề tài đầu tiên theo tinh thần của Luật Khoa học và Công nghệ mới, chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý đầu ra, từ quản lý hóa đơn, chứng từ sang quản lý kết quả nghiên cứu, chuyển từ chi theo dự toán sang khoán chi, từ kết quả nghiên cứu trả lại nhà nước sang kết quả nghiên cứu thuộc về tổ chức nghiên cứu để mang đi thương mại hóa. Và nhóm nghiên cứu trực tiếp sẽ được hưởng ít nhất 30% kết quả thương mại hóa.

Một điểm mới đáng chú ý đó là sẽ chuyển từ đánh giá hoàn thành đề tài sang đánh giá kết quả nghiên cứu phải được đưa tới doanh nghiệp, tạo thành sản phẩm thương mại, tạo ra doanh thu, góp phần tăng trưởng GDP và doanh thu này phải bằng từ 5 đến 10 lần chi phí nghiên cứu sau từ 3-5 năm.

Theo tinh thần của Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025, thay vì đánh giá từng đề tài của một tổ chức nghiên cứu như trước đây sẽ chuyển sang đánh giá tổng thể các đề tài nghiên cứu của tổ chức đó, chấp nhận rủi ro, khoan dung với thất bại. Chuyển từ các đề tài nhỏ sang các nhiệm vụ lớn khi giá trị trung bình một nhiệm vụ đã tăng gấp đôi trong đợt này. Chuyển từ nghiên cứu dàn trải sang nghiên cứu chiến lược với trên 50% các đề tài được ký kết thuộc nhóm các công nghệ chiến lược.

Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ được chia theo ba lớp. Trong đó, nghiên cứu cơ bản sẽ tập trung vào viện trường là chính. Nghiên cứu ứng dụng thì cả viện, trường và doanh nghiệp 50-50, phát triển công nghệ thì 30-70.

"Hiện nay các nhiệm vụ phát triển công nghệ giao cho doanh nghiệp mới được 30%. Cần tăng cao hơn nữa vì giao cho doanh nghiệp thì có thêm đối ứng và doanh nghiệp nghiên cứu sẽ ra thị trường nhanh hơn," Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo.

Ông Đào Ngọc Chiến - Giám đốc Quỹ NAFOSTED. (Ảnh: Bộ KHCN)

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, ông Đào Ngọc Chiến - Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) cho biết sẽ tập trung triển khai ngay việc hoàn thiện hệ thống theo hướng mở - chuẩn hóa - kết nối quốc gia, sẵn sàng tích hợp các chương trình, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương theo đúng tinh thần Điều 20 của Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025.

Song song với đó, ông Đào Ngọc Chiến cũng nhấn mạnh việc sẽ bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định, minh bạch, lấy dữ liệu thời gian thực làm trung tâm cho công tác quản lý, theo dõi, đánh giá vòng đời nhiệm vụ. Đồng thời tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các nhà khoa học, các cơ quan quản lý, hội đồng khoa học sử dụng hệ thống thuận tiện nhất - coi nền tảng số không chỉ là công cụ, mà là một phương thức làm việc mới, hiệu quả hơn và hiện đại hơn. Đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ triển khai, tiến tới hình thành bản đồ số nhiệm vụ khoa học công nghệ toàn quốc, góp phần nâng cao năng lực điều hành ở quy mô quốc gia./.