6 định hướng lớn, dài hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn mới

Ngày 29/9 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Đây là sự kiện chính trị-xã hội trọng đại, là dịp để toàn ngành ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Sự kiện có sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cùng nguyên lãnh đạo, người lao động Tổng cục Bưu điện, Bộ Bưu chính - Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông và 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng mở đầu bài phát biểu bằng lời tri ân tới các bậc tiền bối cách mạng, những người làm công tác bưu chính, viễn thông, khoa học, công nghệ qua các thời kỳ đã không tiếc công sức, trí tuệ, xương máu để góp phần dựng xây lên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam hôm nay.

"80 năm một chặng đường đủ dài để gian khó nắn thành cốt cách, để hy sinh hóa thành bản lĩnh, để chiến công trở thành niềm kiêu hãnh. Đó là 80 năm đi trước mở đường, 80 năm phụng sự đất nước, 80 năm đồng hành cùng dân tộc", Bộ trưởng chia sẻ. "Thế hệ hôm nay có sứ mệnh viết tiếp hành trình ấy, bằng khát vọng lớn, tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự. Không chỉ làm chủ công nghệ, mà còn tạo ra công nghệ, không chỉ tiếp nhận tri thức, mà còn khai phá tri thức mới, không chỉ xây dựng hạ tầng số, mà còn thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, để góp phần đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số và tri thức".

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ kỉ niệm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông cho rằng tinh thần "thi đua là yêu nước" đã nâng bước các thế hệ cán bộ bưu chính viễn thông, khoa học công nghệ vượt gian khổ, biến thiếu thốn thành sáng tạo, giữ vững mạch máu thông tin và thắp sáng ngọn lửa tri thức. "Những bước chân giao liên lặng thầm, những đôi dây điện báo chắp nối trong gian khó, những lá thư viết vội trong đêm không chỉ chuyên chở mệnh lệnh, mà còn mang theo niềm tin, ý chí và khát vọng độc lập của cả dân tộc", ông nói.

Ông cũng nhắc đến giai đoạn sau 1975, hạ tầng bưu chính, viễn thông, khoa học, công nghệ bị tàn phá nặng nề, những đường dây đứt gãy, nhiều bưu điện chỉ còn tro tàn, các viện nghiên cứu cạn kiệt cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ khoa học hao hụt sau những năm tháng khói lửa. Trong bối cảnh đó, toàn ngành bắt tay vào công cuộc khôi phục và tái thiết đất nước với tinh thần "biến không thể thành có thể."

Năm 1986, Đại hội VI của Đảng khởi xướng công cuộc Đổi mới - dấu mốc lịch sử trọng đại, mở ra kỷ nguyên đổi mới và hội nhập của đất nước, và cũng là bước ngoặt đối với ngành. Khoa học công nghệ đưa Việt Nam từ một nước thiếu đói thành nước tự chủ lương thực và xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, xây dựng nhiều công trình lớn, như đường dây 500 KV Bắc - Nam, giàn khoan dầu khí tự nâng ở độ sâu 120 m nước, đóng tàu trên 100.000 tấn, xây dựng cầu dây văng, đường cao tốc, ghép tạng và sản xuất vaccine, làm chủ công nghệ mạng viễn thông, vũ khí công nghệ cao, xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Về Bưu chính Viễn thông, Việt Nam đi đầu về số hóa mạng viễn thông, phóng vệ tinh, mở cửa thị trường, phổ cập toàn dân về di động, Internet và bưu chính -chuyển phát, đầu tư viễn thông ra nước ngoài, xây dựng hạ tầng số, phát triển công nghiệp công nghệ số Make in Vietnam, thực hiện chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu về dân cư, định danh số toàn dân thông qua VNeID.

"80 năm hành trình, tổ chức có thể thay đổi để phù hợp với các yêu cầu của cách mạng từng thời kỳ, nhưng Bưu chính Viễn thông, Khoa học Công nghệ vẫn ngôi sao dẫn lối, như lời dạy của Bác Hồ: Thông tin liên lạc là dây thần kinh, là mạch máu của con người, Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải quay trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng".

Ngày 1/3/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông hợp nhất thành Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo Bộ trưởng, nhiệm kỳ 2025-2030 là nhiệm kỳ đầu tiên của Bộ hợp nhất, nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện đổi mới toàn diện về bưu chính viễn thông và khoa học công nghệ.

Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên, bộ ba chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về chung một nhà, nhận sứ mệnh là động lực trung tâm để thực hiện khát vọng Việt Nam đứng dậy trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhắc lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm rằng: "Tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung."

Trên tinh thần đó, Bộ Khoa học và Công nghệ phát động phong trào thi đua yêu nước lần thứ nhất của ngành trong giai đoạn mới, với định hướng lớn và dài hạn.

Thứ nhất, phát triển nền kinh tế tri thức dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu số. Thứ hai, xây dựng năng lực tự chủ công nghệ trong các lĩnh vực chiến lược theo tinh thần Make in Vietnam, vì không làm chủ công nghệ đồng nghĩa không thể giữ vững chủ quyền quốc gia. Thứ ba, đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN, châu lục và thế giới, trở thành quốc gia khởi nghiệp dựa trên công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Thứ tư, xây dựng hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực của Bộ, bao gồm: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, bưu chính, viễn thông, hạ tầng số, công nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và năng lượng nguyên tử, trong đó đặc biệt chú trọng hạ tầng trí tuệ nhân tạo, gắn với chủ quyền số và vị thế số của Việt Nam.

Thứ năm, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tập trung vào giải quyết bài toán chiến lược của đất nước, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, quản trị quốc gia, năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phải đóng góp ít nhất 50% tăng trưởng GDP hai con số. Sự kết nối ba nhà: Nhà nước - Viện trường - Doanh nghiệp, sự vinh danh nhà khoa học và doanh nhân là chìa khóa để hướng khoa học công nghệ tới giải quyết các bài toán của thực tiễn

Thứ sáu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công việc của một bộ, không chỉ là sự nghiệp của một ngành, mà là sự nghiệp chung của quốc gia, của toàn dân tộc.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng được Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cũng tại Lễ kỷ niệm, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước với đóng góp của tập thể Bộ và cá nhân Bộ trưởng.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I không chỉ là dịp để tri ân, tự hào về chặng đường đã qua, mà còn là lời khẳng định và cam kết cho hành trình mới. Thế hệ hôm nay mang trên mình sứ mệnh viết tiếp trang sử vẻ vang bằng khát vọng lớn, tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự./.

