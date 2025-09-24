Chiều 24/9, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên họp thứ tư; trực tuyến toàn quốc.

Chiều 24/9, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên họp thứ tư; trực tuyến toàn quốc.

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tiếp tục được triển khai quyết liệt và tổ chức thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao từ Trung ương đến cơ sở, với tinh thần "thống nhất-thông suốt-toàn diện-hiệu quả."

Thể chế, cơ chế, chính sách tiếp tục được tập trung hoàn thiện. Có 3 sản phẩm chiến lược được lựa chọn: Nền tảng AI; mạng 5G, Blockchain. Hạ tầng số được tập trung đầu tư và phát triển. Tháng 8 năm 2025, Việt Nam đạt top 10 thế giới về tốc độ Internet; tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đã đạt 26%; khánh thành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01; khai thác tuyến cáp quang trên đất liền dài 3.900 km nối với 05 quốc gia.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, doanh thu ngành công nghiệp công nghệ đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, xuất khẩu phần cứng và điện tử đạt 111,4 tỷ USD. Phát triển Chính phủ số được đẩy mạnh; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; dịch vụ công trực tuyến ngày càng được hoàn thiện; xã hội số, công dân số được quan tâm; cải cách hành chính được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả rõ nét./.

Thủ tướng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để chuyển đổi số Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm hành động là phải “tăng tốc, bứt phá; chủ động hiệu quả; kịp thời đồng bộ; kết nối liên thông; thông tin an toàn; người dân hưởng thụ.”