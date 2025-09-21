Chuyển đổi số hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Nghị quyết số 57/NQ-TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang được các ngành, địa phương triển khai tích cực, hiệu quả.

Đặc biệt trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các giải pháp chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ gắn với cải cách hành chính theo tinh thần của Nghị quyết đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền tinh gọn, hiện đại vì lợi ích của người dân.

Chuyển đổi số - khâu đột phá của công tác quản lý nhà nước

Qua 1 tháng triển khai Đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035; các kế hoạch về tổng thể triển khai thực hiện chuyển đổi số Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025-2027 được ban hành..., một số phần mềm phục vụ hoạt động của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Eoffice) đảm bảo liên thông, thông suốt.

Nền tảng Mặt trận số với 2 phần mềm cốt lõi đã được triển khai. Cụ thể, phần mềm cơ sở dữ liệu online https://csdl.mattranso.vn/ được xây dựng cho phép các tổ chức nhập quản lý dữ liệu 4 cấp (Cấp trung ương quản lý tổng thể; Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố; Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, đặc khu; Ban công tác Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố). Tổ chức cấp dưới nhập liệu để báo cáo kết quả hằng tuần lên tổ chức cấp trên. Phần mềm tự động tổng hợp, trích xuất thông tin báo cáo kết quả.

Phần mềm tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân https://pakn.mattranso.vn/: Xây dựng phần mềm cho phép người dân nhập liệu, các tổ chức quản lý dữ liệu 3 cấp (Cấp Trung ương quản lý tổng thể; Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố; Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, đặc khu). Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân trên hệ thống theo thẩm quyền được phân công.

Thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Hệ thống thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật; kho dữ liệu số phổ biến, giáo dục pháp luật dùng chung. Qua đó hỗ trợ hiệu quả hơn cho 10 địa phương tiến hành thí điểm ứng dụng công nghệ số trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, Bộ tạo điều kiện cho các địa phương xây dựng, vận hành hiệu quả những cơ sở dữ liệu, phần mềm, ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, doanh nghiệp.

Để theo kịp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập pháp luật của người dân, doanh nghiệp trên môi trường số, đổi mới toàn diện, căn bản công tác quản lý, phương thức tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, nhiều địa phương đã tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở...

Phần mềm tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân.

Khẳng định sự đồng hành của doanh nghiệp trong thúc đẩy chuyển đổi số ngành Văn thư và Lưu trữ, đặc biệt trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Tập đoàn FPT đã tặng phần mềm Quản lý tài liệu lưu trữ số và phần mềm Số hóa tài liệu cho 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Phần mềm Quản lý tài liệu lưu trữ số được cài đặt, vận hành trên hạ tầng công nghệ thông tin của các địa phương. Đây là hệ thống lưu trữ quốc gia toàn diện được Tập đoàn FPT xây dựng, sử dụng công nghệ lõi hiện đại nhằm bảo đảm khả năng lưu trữ lâu dài, an toàn và dễ mở rộng. Nền tảng này giúp quản lý trọn vẹn vòng đời hồ sơ, đồng thời tạo chuẩn kết nối dữ liệu giữa trung ương và địa phương.Phần mềm số hóa tài liệu (FPT iSOMA) được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đánh giá, kiểm tra và xác nhận phù hợp với các yêu cầu, tiêu chuẩn số hóa, lưu trữ.

Áp dụng FPT iSOMA không chỉ giúp các cơ quan lưu trữ địa phương dễ dàng số hóa hàng trăm ngàn trang tài liệu mà còn bảo đảm tài liệu được chuẩn hóa, dễ tìm kiếm, dễ sử dụng và sẵn sàng phục vụ công tác quản lý nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Các địa phương đánh giá phần mềm này giúp giảm tải đáng kể công việc thủ công, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng tính minh bạch trong công tác lưu trữ.

Công nghệ hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025 được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố ngày 16/9, Việt Nam tiếp tục duy trì thứ hạng 44/139 quốc gia, nền kinh tế, thuộc nhóm 50 quốc gia có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Đây là thành quả quan trọng, phản ánh hiệu quả của các chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thời gian qua, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Ngay sau khi Báo cáo GII 2025 được công bố, ngày 19/9, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 2796/QĐ-BKHCN về “Khung chỉ số phục vụ theo dõi, đánh giá tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.” Khung chỉ số nhằm hình thành bộ công cụ phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu đến năm 2030: Tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao, theo định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Những tiến bộ trong GII 2025 cùng việc ban hành Khung chỉ số quốc gia cho thấy sự nhất quán trong chủ trương của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự đồng hành của cộng đồng khoa học, doanh nghiệp. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang thực sự trở thành động lực then chốt của phát triển nhanh và bền vững.Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hạ tầng số tiên tiến, hiện đại của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tham gia và trúng đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 703-713 MHz và 758-768 MHz (khối băng tần B1-B1’).

Đây là khối băng tần quan trọng đối với sự phát triển hệ thống thông tin di động công cộng theo tiêu chuẩn IMT (tiêu chuẩn sử dụng hệ thống thông tin di động băng thông rộng được Liên minh Viễn thông quốc tế và các cộng đồng vô tuyến chuẩn hóa) góp phần Khối băng tần B1-B1’ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng vùng phủ sóng thông tin di động, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi, đồng thời nâng cao chất lượng phủ sóng trong nhà ở khu vực đô thị.

Đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy bình đẳng số, đưa công nghệ tiên tiến đến với mọi người dân, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng số quốc gia, tạo đà cho tiến trình chuyển đổi số toàn diện. Việc đưa các khối băng tần mới vào sử dụng góp phần thay đổi đáng kể vị trí của Việt Nam trên bản đồ di động băng rộng thế giới.

Đến tháng 7/2025, tốc độ truy cập Internet di động của Việt Nam đạt 151,69 Mbps, tăng 26 bậc so với cùng kỳ năm 2024, đứng thứ 18 thế giới và thứ 3 ASEAN (sau Brunei và Singapore).

Mọi giải pháp công nghệ cần hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Chỉ khi người dân thực sự thụ hưởng và đồng hành, công nghệ mới trở thành động lực phát triển bền vững. Quán triệt tinh thần đó cùng với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế số, trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các chương trình lớn về dữ liệu số dùng chung, phát triển doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo; thí điểm mô hình chính quyền số gắn với đô thị thông minh; hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển đổi số.

Thành phố cũng quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là bài toán thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học.

Sự kiện Tech4Life diễn ra trong hai ngày 18-19/9 được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) là một trong những giải pháp cụ thể giải quyết vấn đề này.

Với chủ đề “Công nghệ nâng tầm cuộc sống,” thông qua các hoạt động hỗ trợ kết nối cung - cầu sản phẩm công nghệ, thúc đẩy liên kết 3 nhà...

Tech4Life tạo ra cầu nối hiệu quả, đưa các giải pháp công nghệ tiên tiến, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ đến gần hơn với khu vực kinh tế năng động, giúp họ nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu./.

