Trung Quốc lọt nhóm 3 quốc gia dẫn đầu về đăng ký bằng sáng chế tại châu Âu

Hoạt động đổi mới sáng tạo tại thị trường châu Âu đã xác lập mốc lịch sử khi số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế chính thức vượt ngưỡng 200.000 đơn trong năm 2025, trong đó ghi nhận sự bứt phá từ các đại diện đến từ châu Á.

Theo số liệu của Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPA), trụ sở tại Munich (Đức), năm ngoái các doanh nghiệp và nhà phát triển trên toàn thế giới đã nộp tổng cộng 201.974 đơn đăng ký, tăng 1,4% so với năm 2024.

Chủ tịch EPA António Campinos nhận định con số kỷ lục này không chỉ phản ánh sức mạnh đổi mới sáng tạo nội tại của khu vực mà còn cho thấy sức hấp dẫn của châu Âu với tư cách là một thị trường công nghệ toàn cầu.

Dù các quốc gia thành viên EPA vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (42,9%), song động lực tăng trưởng chính lại đến từ khu vực ngoài châu Âu với mức tăng 2,1% trong năm 2025.

Bản đồ sở hữu trí tuệ thế giới ghi nhận sự thay đổi thứ hạng đáng chú ý khi Trung Quốc lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ ba với 10,9% tổng số đơn, chính thức vượt qua Nhật Bản (10,5%).

Vị trí đầu bảng xếp hạng tiếp tục thuộc về Mỹ với 23,3% tổng số đơn. Đức ở vị trí thứ hai với 12,1%. Các vị trí năm và sáu thuộc về Hàn Quốc và Pháp.

Sự bứt phá của các quốc gia châu Á còn được thể hiện rõ nét qua danh sách các đơn vị nộp đơn nhiều nhất, theo đó Samsung (Hàn Quốc) giữ vị trí quán quân, tiếp theo là Huawei (Trung Quốc) và LG (Hàn Quốc). Đáng chú ý, Nokia (Phần Lan) là đại diện châu Âu có bước tiến mạnh mẽ nhất khi ghi nhận mức tăng trưởng đơn đăng ký lên tới 89,4%, xếp vị trí thứ năm toàn cầu.

Về xu hướng công nghệ, lĩnh vực công nghệ máy tính, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), tiếp tục là tâm điểm đổi mới với hơn 17.800 đơn đăng ký. Bên cạnh đó, các ngành truyền thông kỹ thuật số và đặc biệt là công nghệ lượng tử cũng ghi nhận mức tăng trưởng lớn mạnh.

Sự tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực công nghệ cao này cho thấy định hướng chiến lược của các tập đoàn lớn trong việc nắm giữ lợi thế cạnh tranh tại thị trường châu Âu trong thời gian tới./.

