Apple “thay máu” vị trí lãnh đạo cấp cao nhất sau hơn 1 thập kỷ

Tập đoàn Apple ngày 20/4 thông báo Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook sẽ chính thức rời vị trí lãnh đạo vào đầu tháng 9 tới, khép lại hơn 1 thập kỷ điều hành “người khổng lồ công nghệ” Mỹ kể từ năm 2011, sau khi kế nhiệm nhà đồng sáng lập Steve Jobs.

Phóng viên TTXVN dẫn thông cáo báo chí của Apple cho biết ông Tim Cook sẽ chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành của “Táo khuyết” sau khi rời vị trí CEO.

Người kế nhiệm ông là John Ternus - hiện là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng Kỹ thuật phần cứng của Apple, chịu trách nhiệm về các dòng sản phẩm chủ lực như iPhone và máy Mac. Ông Ternus được kỳ vọng sẽ dẫn dắt “Táo khuyết” (từ ngày 1/9/2026) bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh lĩnh vực công nghệ đang chuyển mạnh sang Trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước mắt, ông Tim Cook sẽ tiếp tục đảm đương vai trò CEO của Apple và hợp tác chặt chẽ với ông Ternus để đảm bảo quá trình chuyển giao diễn một cách ra suôn sẻ. Với tư cách là Chủ tịch điều hành, ông Cook sẽ hỗ trợ một số khía cạnh của Apple, trong đó có nhiệm vụ kết nối với các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới.

Quyết định chuyển giao lãnh đạo ở cấp cao nhất diễn ra trong thời điểm Apple phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội chiến lược, đặc biệt là cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ mới và đổi mới sản phẩm./.

Apple: Từ bảng mạch nhỏ đến đế chế 3.500 tỷ USD Trải qua nửa thế kỷ, Apple đã tiến hóa từ một công ty khởi nghiệp non trẻ thành một "người khổng lồ" có sức ảnh hưởng sâu rộng đến cả công nghiệp công nghệ toàn cầu.