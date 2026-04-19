Trung Quốc: Robot hình người lập kỷ lục tại giải chạy bán marathon ở Trung Quốc

Một robot hình người đã giành chiến thắng trong giải chạy bán marathon dành cho robot được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 19/4.

Đáng chú ý, robot này đã hoàn thành quãng đường với tốc độ nhanh hơn cả kỷ lục thế giới của con người.

Trên mạng xã hội WeChat, đại diện Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh (thường được gọi là Beijing E-Town), nơi tổ chức cuộc đua, cho biết robot trên là sản phẩm của Honor, một nhà sản xuất điện thoại thông minh của Trung Quốc.

Robot đã hoàn thành cự ly 21 km chỉ trong 50 phút 26 giây. Thành tích này nhanh hơn kỷ lục thế giới mà vận động viên Jacob Kiplimo, người Uganda, thiết lập hồi tháng 3 vừa qua khi hoàn thành quãng đường trên trong khoảng 57 phút.

Kết quả lần này đánh dấu bước tiến đáng kể so với giải đua lần đầu tiên được tổ chức vào năm ngoái, khi đó robot giành chiến thắng phải mất tới 2 giờ 40 phút 42 giây để về đích.

Quy mô của sự kiện năm nay lớn gấp gần 5 lần so với năm ngoái, với hơn 100 đội tham gia tranh tài, trong đó có 5 đội đến từ nước ngoài. Beijing E-Town cho biết khoảng 40% số robot đã tự định vị trên đường đua, số còn lại được điều khiển từ xa.

Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV), một robot đã đóng vai trò là cảnh sát giao thông, điều tiết các “vận động viên” bằng cử chỉ tay và giọng nói.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 của Trung Quốc, nước này cam kết "nhắm đến các lĩnh vực tiên phong của khoa học và công nghệ", trong đó có việc đẩy nhanh phát triển các sản phẩm như robot hình người và ứng dụng của chúng.

Ba công ty của Trung Quốc là AGIBOT, Unitree Robotics và UBTech Robotics Corp. mới đây đã được Tập đoàn tư vấn và nghiên cứu công nghệ Omdia (trụ sở tại London) xếp hạng là những nhà cung cấp duy nhất thuộc nhóm dẫn đầu (tier-1) trong đánh giá toàn cầu về số lượng xuất xưởng robot thông minh đa năng.

Theo báo cáo, cả ba công ty này đều đã xuất xưởng hơn 1.000 đơn vị robot trong năm 2025, trong đó hai công ty đầu tiên đã xuất xưởng hơn 5.000 đơn vị./.

Robot lần đầu thực hiện thành công ca mổ đục thủy tinh thể trên người ForSight cho biết toàn bộ quy trình phẫu thuật đục thủy tinh thể được tiến hành hoàn toàn với sự hỗ trợ của robot từ đầu đến cuối mà không cần gây mê toàn thân, phù hợp với xu hướng điều trị hiện đại.