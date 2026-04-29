EU sơ bộ xác định Meta vi phạm quy định số về bảo vệ trẻ em

Ngày 29/4, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra đánh giá sơ bộ rằng tập đoàn Meta vi phạm Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), do không ngăn chặn hiệu quả việc trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng Facebook và Instagram.

Mặc dù các điều khoản sử dụng của Meta quy định độ tuổi tối thiểu là 13 đối với cả Facebook và Instagram, Ủy ban châu Âu cho rằng các biện pháp thực thi quy định này chưa hiệu quả. Trẻ em vẫn có thể dễ dàng vượt qua hạn chế bằng cách khai báo sai ngày sinh khi đăng ký, trong khi các cơ chế kiểm soát và báo cáo tài khoản dưới tuổi bị đánh giá là còn hạn chế.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách công nghệ Henna Virkkunen nhấn mạnh các điều khoản sử dụng “không chỉ là tuyên bố bằng văn bản, mà cần được triển khai thành các biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ người dùng, đặc biệt là trẻ em."

Ủy ban cho biết khoảng 10-12% trẻ em dưới 13 tuổi vẫn truy cập các nền tảng trên, trái với quy định hiện hành.

Cơ quan này cũng nhận định Meta chưa đánh giá đầy đủ các rủi ro liên quan đến việc trẻ nhỏ sử dụng dịch vụ, trong đó có khả năng tiếp xúc với nội dung không phù hợp với độ tuổi.

Về phần mình, Meta không đồng tình với các kết luận sơ bộ, khẳng định Facebook và Instagram chỉ dành cho người từ 13 tuổi trở lên.

Theo Meta, công ty đã và đang triển khai các biện pháp nhằm phát hiện, gỡ bỏ tài khoản vi phạm. Doanh nghiệp này cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Ủy ban châu Âu và có thể công bố thêm các biện pháp bổ sung trong thời gian tới.

Động thái của Ủy ban châu Âu diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) tăng cường giám sát các nền tảng công nghệ lớn nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến, trong đó một số quốc gia thành viên đang cân nhắc áp dụng giới hạn độ tuổi nghiêm ngặt hơn đối với việc sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, các phương pháp xác minh độ tuổi hiện vẫn là một rào cản lớn.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong tháng 4 cho biết một ứng dụng xác minh độ tuổi do Ủy ban châu Âu phát triển đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật và dự kiến sớm được triển khai, song chưa nêu thời điểm cụ thể.

Ngày 15/4, bà nhấn mạnh các nền tảng mạng xã hội “không còn lý do để biện minh” cho việc không bảo vệ trẻ em trực tuyến, đồng thời khẳng định công cụ xác minh độ tuổi của EU đã sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Các cơ quan quản lý đang yêu cầu Meta phải sửa đổi lại phương pháp đánh giá rủi ro và thắt chặt đáng kể các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xóa bỏ người dùng chưa đủ tuổi trên cả hai nền tảng.

Meta hiện có quyền xem xét các hồ sơ điều tra của Ủy ban châu Âu và phản hồi bằng văn bản đối với các phát hiện này. Nếu các kết luận của Ủy ban châu Âu cuối cùng được xác nhận, cơ quan này có thể đưa ra quyết định chính thức về việc không tuân thủ và áp đặt mức phạt lên tới 6% tổng doanh thu hàng năm toàn cầu của Meta, một con số có thể lên tới hàng tỷ euro./.

Điều gì đứng sau làn sóng cấm trẻ em dùng mạng xã hội trên toàn cầu? Nhiều quốc gia đang tăng cường kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội của trẻ vị thành niên, song hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp này vẫn đang gây tranh cãi.