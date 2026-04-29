Viettel High Tech nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

Sáng 29/4 tại Hà Nội, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech - VHT) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Viettel High Tech. Danh hiệu là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc mà VHT đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Viettel High Tech. (Ảnh: VHT)

15 năm trước khi Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel - tiền thân của TCT Công nghiệp Công nghệ cao Viettel được thành lập, đơn vị đã khởi đầu trên nền tảng của tâm huyết, tư duy, phương pháp và cách làm đã được hun đúc qua nhiều thế hệ lãnh đạo Tập đoàn, cùng khát vọng làm chủ thiết bị, làm chủ công nghệ để phục vụ Quân đội và đất nước.

VHT hiện đã trở thành lực lượng nòng cốt của Viettel trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao, phát triển hệ sinh thái hơn 120 sản phẩm công nghệ, làm chủ trên 300 công nghệ lõi và sở hữu hơn 300 bằng sở hữu trí tuệ, trong đó có 30 sáng chế được bảo hộ độc quyền tại Mỹ.

Tiên phong nghiên cứu làm chủ hệ sinh thái sản phẩm mạng viễn thông “Make in Vietnam,” làm chủ hệ thống, công nghệ trọng điểm của quốc gia ở lĩnh vực viễn thông. VHT đã làm chủ các thành phần cốt lõi với 24 dòng sản phẩm phủ toàn bộ phân lớp mạng, xây dựng hệ sinh thái 5G hoàn chỉnh, từ thiết bị vô tuyến, truyền dẫn đến mạng lõi, đưa Viettel vào nhóm 6 doanh nghiệp toàn cầu cung cấp đầy đủ hạ tầng 5G.

Hệ thống mạng lõi hiện nay của Viettel chủ yếu dùng thiết bị của Viettel High Tech từ 60% tới 100% thị phần. Từ chỗ phụ thuộc vào nhập khẩu, Viettel đã tự chủ thiết bị "make in Việt Nam" đạt chuẩn quốc tế, tiệm cận các nhà cung cấp hàng đầu.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Tổng công ty đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong suốt 15 năm qua góp phần xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng, trong thời gian tới, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vươn lên trở thành doanh nghiệp công nghệ toàn cầu, giữ vững vai trò nòng cốt, chủ lực của Viettel trong xây dựng công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số quốc gia.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Viettel High Tech. (Ảnh: VHT)

Về phía Tập đoàn Viettel, Trung tướng Tào Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh, trong thời gian tới, Viettel nói chung và VHT nói riêng, sẽ dốc toàn lực, bước vào những định hướng chiến lược có ý nghĩa quyết định tới mục tiêu đưa Viettel trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu và khẳng định năng lực tự chủ công nghệ của quốc gia, đồng thời phát triển sản phẩm công nghệ lưỡng dụng, kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, tạo ra các sản phẩm vừa phục vụ nhiệm vụ quân sự, vừa có khả năng thương mại hóa trên thị trường toàn cầu./.

Việt Nam lần đầu có hệ thống mô phỏng hàng hải đạt chuẩn quốc tế mức cao nhất Hệ thống mô phỏng huấn luyện hàng hải do Viettel High Tech phát triển đã được tổ chức quốc tế DNV (Det Norske Veritas) chứng nhận đạt mức cao nhất trong phân hạng mô phỏng hàng hải.