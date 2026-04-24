Hình thành mạng lưới nghiên cứu liên ngành, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, các trường đại học phải mở rộng liên kết, chủ động tích hợp nguồn lực, kết nối chặt chẽ với hệ thống viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, địa phương và yêu cầu thực tiễn của nền kinh tế.

Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tài Chính Lê Tấn Cận tại hội nghị ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Tài chính-Marketing với các tổ chức khoa học và công nghệ trong cả nước, diễn ra chiều 24/4.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài Chính Lê Tấn Cận, trong kỷ nguyên tri thức và cạnh tranh toàn cầu, vị thế của một trường đại học không còn được quyết định chủ yếu bởi quy mô tuyển sinh hay số lượng ngành đào tạo, mà bằng chất lượng đội ngũ, năng lực nghiên cứu, kết nối liên ngành và khả năng tham gia giải quyết các vấn đề lớn của thực tiễn.

Trường nào chậm đổi mới tư duy phát triển, chậm mở rộng hợp tác, chậm nâng cao năng lực nghiên cứu thì trường đó sẽ tự thu hẹp dư địa phát triển của mình.

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Lê Tấn Cận lưu ý việc triển khai các nội dung hợp tác phải theo hướng thực chất, hiệu quả và có sản phẩm cụ thể. Trong đó, nghiên cứu khoa học trong trường phải gắn với nhu cầu phát triển của đất nước, doanh nghiệp và địa phương; đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành và tập trung vào những vấn đề lớn, vấn đề mới, vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn.

Lễ ký kết Biên bản thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Tài Chính - Marketing với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Cùng với đó, phát triển đội ngũ được xác định là khâu then chốt. Nhà trường cần tận dụng mạng lưới hợp tác để nâng cao năng lực giảng viên, nhất là đội ngũ trẻ, thông qua tham gia nhóm nghiên cứu chung, tiếp cận chuyên gia đầu ngành, tăng cường công bố quốc tế. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng hệ sinh thái học thuật mở.

Tại hội nghị, Trường Đại học Tài chính-Marketing đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác với 9 tổ chức khoa học và công nghệ, gồm: Viện Khoa học sự sống, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Kinh tế-Xã hội thành phố Cần Thơ, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Kỹ thuật Biển, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh cùng Phân viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Nam.

Các đơn vị không chỉ có bề dày về nghiên cứu chuyên sâu, mà còn sở hữu nguồn lực học thuật rất quan trọng, giữ vai trò nòng cốt trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của quốc gia. Nội dung hợp tác tập trung vào nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, phát triển nguồn nhân lực và kết nối chuyên gia.

Dịp này, 10 đơn vị cũng đã ký kết tham gia Liên minh Các cơ quan nghiên cứu Đồng bằng sông Cửu Long. Liên minh này được thành lập từ tháng 6/2025, với vai trò kết nối các cơ quan nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác liên ngành và tạo ra những giải pháp khoa học-công nghệ thiết thực phục vụ phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long.

Lễ ký kết tham gia Liên minh Các cơ quan nghiên cứu Đồng bằng sông Cửu Long của các thành viên. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Đồng Chủ tịch Liên minh các cơ quan nghiên cứu Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ nhấn mạnh trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sụt lún đất và chuyển đổi mô hình phát triển, vai trò của khoa học và đổi mới sáng tạo càng trở nên cấp thiết.

Việc mở rộng mạng lưới thành viên không chỉ mang ý nghĩa về quy mô, mà còn là sự gia tăng về trí tuệ, nguồn lực và năng lực hành động chung cho các tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ trong bối cảnh mới.

Theo ông Vũ Tuấn Hưng, mỗi thành viên không chỉ là một đơn vị tham gia, mà thực sự trở thành một mắt xích chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong hệ sinh thái hợp tác này.

Thời gian tới, Liên minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu chung, tăng cường chia sẻ dữ liệu, kết nối với doanh nghiệp và địa phương, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế./.

