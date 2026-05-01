Đàm phán Mỹ Iran tạm gián đoạn, triển vọng đối thoại vẫn được duy trì

Đàm phán giữa Mỹ và Iran chững lại sau khi kế hoạch gặp tại Islamabad bị hủy. Bất đồng về hạt nhân và eo biển Hormuz còn lớn, nhưng kênh đối thoại vẫn chưa đóng lại hoàn toàn.

Các nỗ lực thúc đẩy đàm phán giữa Mỹ và Iran đang rơi vào giai đoạn gián đoạn khi kế hoạch tổ chức cuộc gặp tại Islamabad không diễn ra như dự kiến. Hai bên tiếp tục duy trì quan điểm khác biệt, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz. Ngày 27/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng những yêu cầu từ phía Mỹ đã cản trở tiến trình đạt được kết quả cụ thể trong các vòng đàm phán trước đó.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, tình hình hiện nay phản ánh sự chững lại mang tính tạm thời, khi các kênh tiếp xúc ngoại giao vẫn được duy trì, cho thấy triển vọng đối thoại và tìm kiếm giải pháp vẫn còn hiện hữu./.