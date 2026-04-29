Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục rơi vào bế tắc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 tiếp tục giọng điệu cứng rắn với Iran khi cảnh báo Tehran cần “khôn ngoan” và "chấp nhận" các điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân của nước này trong khi Washington vẫn duy trì phong tỏa nhằm gây áp lực kinh tế.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích Iran vì không đạt được tiến triển trong đàm phán và cho rằng nước này “không biết cách ký một thỏa thuận phi hạt nhân."

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đồng thời phát tín hiệu sẽ tiếp tục gia tăng sức ép nếu Tehran không nhượng bộ.

Theo các nguồn tin báo chí Mỹ, Nhà Trắng đã quyết định không chấp nhận đề xuất mới nhất của Iran liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới.

Thay vào đó, Mỹ sẽ theo đuổi chiến lược phong tỏa lâu dài các cảng biển của Iran cho đến khi nước này chấp nhận các yêu sách của Washington, trong đó có việc hạn chế sâu chương trình hạt nhân.

Quyết định được đưa ra sau khi giới chức Mỹ đánh giá các lựa chọn như nối lại không kích hoặc rút khỏi xung đột đều tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong kịch bản hiện tại, hải quân Mỹ tiếp tục siết hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, nguồn thu ngoại tệ quan trọng của nước này.

Ở chiều ngược lại, Iran cũng bác bỏ các yêu cầu của phía Mỹ. Một số quan chức Iran cho rằng Washington đang đưa ra những đòi hỏi “phi lý." Tehran chưa coi là xung đột đã chấm dứt và vẫn để ngỏ khả năng đáp trả nếu tình hình leo thang trở lại.

Theo đề xuất mới được chuyển qua Pakistan, Iran được cho là đã yêu cầu hai bên cùng nới lỏng các biện pháp phong tỏa để tạo điều kiện cho đàm phán rộng hơn. Tuy nhiên, phía Mỹ không nhất trí và đến nay các cuộc đàm phán giữa hai bên gần như vẫn trong tình trạng bị đình trệ.

Căng thẳng giữa hai nước không chỉ tác động tới khu vực mà đã lan ra toàn cầu thông qua khủng hoảng nguồn cung và giá năng lượng, khiến chi phí nhập khẩu dầu của nhiều nước tăng vọt trong khi Liên minh châu Âu (EU) ước tính thiệt hại lên tới hàng trăm triệu USD mỗi ngày.

Nhiều quốc gia và khu vực đang phải lên kịch bản cho nguy cơ bị thiếu nhiên liệu trong thời gian tới. Tại Iran, nền kinh tế cũng đang chịu áp lực nặng nề với đồng nội tệ lao dốc kỷ lục và lạm phát có nguy cơ tăng cao.

Dù đã và đang có nhiều nỗ lực trung gian quốc tế được thực hiện nhằm thúc đẩy đàm phán Mỹ-Iran nhưng triển vọng đạt được đột phá trong ngắn hạn vẫn rất mong manh./.

