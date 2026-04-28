GCC họp bất thường bàn biện pháp ứng phó hệ lụy từ xung đột Trung Đông

Lãnh đạo các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ngày 28/4 đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh bất thường tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia nhằm tăng cường phối hợp giữa các nước và ứng phó các hệ lụy từ cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.

Theo kênh truyền hình Al Arabiya của Saudi Arabia, đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo các nước GCC kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát cuối tháng 2 vừa qua.

Hãng thông tấn nhà nước Saudi Press Agency (SPA) của Saudi Arabia đưa tin các nhà lãnh đạo cùng giới chức đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến các diễn biến khu vực và quốc tế.

Hội nghị nhằm tăng cường sự hội nhập và phối hợp giữa các nước Vùng Vịnh để ngăn chặn những hệ quả từ xung đột Trung Đông, đồng thời đảm bảo rằng mọi giải pháp cho cuộc xung đột này đều phục vụ lợi ích của GCC cũng như củng cố an ninh, ổn định trong khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tiến sỹ Anwar Gargash, Cố vấn ngoại giao của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed nhấn mạnh sự cần thiết khôi phục “sự thống nhất và đoàn kết các nước Vùng Vịnh,” để có thể phối hợp ứng phó tốt hơn trước những thách thức và diễn biến hiện nay. Các nước thành viên của GCC gồm Saudi Arabia , UAE, Qatar, Kuwait, Oman và Bahrain.

Hội nghị trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz rơi vào bế tắc, dù hai bên đã đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời từ đầu tháng 4.

Trong khi đó, nguồn cung dầu mỏ toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn và giá năng lượng duy trì ở mức cao do eo biển Hormuz chưa được khơi thông hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, các nước trong và ngoài khu vực tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đối thoại giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, hướng tới chấm dứt xung đột.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong cuộc điện đàm ngày 28/4, Thủ tướng Sanae Takaichi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục hoạt động hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz, trong khi Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi khẳng định Ai Cập sẽ tiếp tục các nỗ lực trung gian.

Ngoại trưởng Ai Cập, ông Badr Abdelatty cũng đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp từ Oman, Jordan, Anh và Đức nhằm trao đổi về diễn biến khu vực và tiến trình đàm phán Mỹ-Iran.

Theo thông báo ngày 28/4 của Bộ Ngoại giao Ai Cập, các cuộc điện đàm diễn ra vào tối 27/4 theo giờ địa phương, trong đó, các bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường ủng hộ các nỗ lực đàm phán và giải pháp chính trị nhằm tránh leo thang xung đột, đồng thời nhất trí duy trì cách tiếp cận dựa trên đối thoại, thúc đẩy các thỏa thuận giữa các bên liên quan để củng cố lệnh ngừng bắn, tiến tới chấm dứt xung đột và giảm căng thẳng trong khu vực.

Các bộ trưởng ngoại giao cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhấn mạnh giải pháp ngoại giao vẫn là lựa chọn tối ưu để bảo đảm an ninh và ổn định ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu.

Từ thủ đô Doha của Qatar, Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh không mong muốn tái diễn các hành động thù địch trong khu vực, đồng thời kêu gọi một giải pháp hòa bình bền vững.

Ngoài ra, Qatar cảnh báo nguy cơ xung đột bùng phát trở lại bất cứ lúc nào tại Vùng Vịnh trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa đạt tiến triển rõ ràng./.

