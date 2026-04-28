Xung đột tại Trung Đông: Người dân Dải Gaza thiếu nước trầm trọng

Người dân tại Dải Gaza đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước trầm trọng, khi khả năng tiếp cận nguồn nước sinh hoạt bị hạn chế trong thời gian dài.

Tổ chức nhân đạo Bác sỹ không biên giới (MSF) ngày 28/4 lên tiếng cảnh báo rằng việc hệ thống hạ tầng nước dân sự bị tàn phá trên diện rộng, cùng với những khó khăn trong việc đưa vật tư liên quan đến nước vào khu vực, đã khiến nguồn nước trở nên khan hiếm ở mức đáng lo ngại.

Báo cáo của MSF dựa trên các số liệu thu thập trong giai đoạn 2024-2025, cho biết nhiều công trình thiết yếu như nhà máy khử mặn, giếng khoan, đường ống và hệ thống xử lý nước thải đã bị hư hại hoặc không còn hoạt động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Tổ chức này cũng ghi nhận một số trường hợp phương tiện vận chuyển nước và các điểm cấp nước bị hư hỏng trong quá trình hoạt động, khiến việc cung cấp nước sạch gặp thêm khó khăn.

Bà Claire San Filippo, phụ trách các hoạt động khẩn cấp của MSF, cho biết nước là yếu tố thiết yếu cho sự sống, và việc thiếu hụt kéo dài đang làm gia tăng rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Theo bà, khi nguồn nước bị gián đoạn, điều kiện sống vốn đã khó khăn càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Số liệu thống kê của Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và Ngân hàng Thế giới cho thấy phần lớn hạ tầng cấp nước và vệ sinh tại Dải Gaza đã bị ảnh hưởng ở nhiều mức độ khác nhau.

Riêng trong tháng Ba, MSF đã cung cấp hơn 5,3 triệu lít nước/ngày, đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho hơn 400.000 người, tương đương khoảng 1/5 dân số Gaza. Tuy vậy, hoạt động này gặp nhiều trở ngại do tình hình an ninh và việc hạn chế tiếp cận một số khu vực.

Bên cạnh đó, những đề nghị đưa thiết bị và vật tư thiết yếu như máy khử mặn, máy bơm, bồn chứa, hóa chất xử lý nước… vào Gaza chưa được Israel chấp thuận hoặc chưa nhận được phản hồi.

MSF cảnh báo rằng tình trạng thiếu nước, kết hợp với điều kiện sinh hoạt khó khăn, mật độ dân cư cao và hệ thống y tế bị quá tải, có thể làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

MSF kêu gọi các bên liên quan tạo điều kiện để cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch cho người dân, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ nhân đạo trong khu vực./.

Mỹ thúc đẩy kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza Đặc phái viên về Dải Gaza trong sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Trump đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gây sức ép với Hamas nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững.