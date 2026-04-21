Xung đột Hamas-Israel: Tín hiệu tích cực trong tiến trình đàm phán

Ngày 20/4, đại diện cấp cao Hội đồng Hòa bình Gaza Nickolay Mladenov bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được kế hoạch giải giáp lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza. Đây được cho là nút thắt của các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas.

Phát biểu tại Brussels (Bỉ) - nơi diễn ra hội nghị hòa bình Palestine, ông Nickolay Mladenov cho biết các bên đã có một số cuộc thảo luận với Hamas trong vài tuần qua.

Đại diện cấp cao Hội đồng Hòa bình bày tỏ tin tưởng về "một thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên và quan trọng nhất là có lợi cho người dân Gaza."

Trong một tuyên bố được đăng trên tài khoản X cùng ngày, ông Mladenov cho biết đã có cuộc gặp "rất hiệu quả" với Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa. Cả hai bên đều cam kết phối hợp cần thiết để đảm bảo rằng khi việc giải giáp và bàn giao cho NCAG (Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza) diễn ra ở Gaza, người dân Palestine có thể được hưởng lợi từ việc tái thiết toàn diện, việc rút quân theo từng giai đoạn của Israel và sự thống nhất, theo Kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các nguồn tin nội bộ của lực lượng Hamas cũng cho biết phái đoàn nhóm này tại thủ đô Ai Cập đã đưa ra phản hồi tích cực đối với đề xuất sửa đổi của các nhà trung gian, đặc biệt là Ai Cập, làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn Gaza trong thời gian sớm nhất.

Cụ thể, sau quá trình tham vấn nội bộ, 2 thành viên đoàn đàm phán của Hamas đã trở lại Cairo với câu trả lời tích cực đối với đề xuất xử lý song song giai đoạn một và giai đoạn hai.

Kế hoạch của các nhà trung gian đề xuất là triển khai ngay lập tức các bước của giai đoạn một, trong khi các cuộc thảo luận về giai đoạn hai vẫn tiếp diễn.

Hamas đặt ra các điều kiện kèm theo, trong đó có việc nhanh chóng thành lập ủy ban hành chính Gaza cùng các đảm bảo rõ ràng, có thể kiểm chứng, nhằm buộc Israel thực hiện nghĩa vụ trong cả hai giai đoạn.

Dù vậy, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào lập trường của Chính phủ Israel. Tel Aviv đã phát tín hiệu thông qua đặc phái viên Nikolay Mladenov và các đại diện Mỹ rằng việc chấp nhận đề xuất bắc cầu phải đi kèm với cam kết giải trừ vũ khí từ phía Hamas, đây là trọng tâm của giai đoạn 2.

Liên quan đến vấn đề viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine, ngày 20/4, Na Uy thông báo sẽ cung cấp 100 triệu kroner Na Uy (11 triệu USD) để hỗ trợ các dịch vụ công cộng cơ bản đang bên bờ sụp đổ.

Theo Bộ Ngoại giao Na Uy, sự hỗ trợ này sẽ giúp duy trì các dịch vụ công cộng cơ bản, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, góp phần trả lương cho các nhân viên nhà nước và mang lại sự ổn định tài chính nhất định trong bối cảnh khủng hoảng nghiêm trọng.

Trong khi đó, theo các tổ chức phi chính phủ, các hoạt động viện trợ nhân đạo tại các vùng đất của người Palestine vẫn đang gặp nhiều khó khăn dù Tòa án Tối cao Israel đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với các tổ chức phi chính phủ từ tháng Hai.

Các tổ chức phi chính phủ cũng cảnh báo mặc dù xe tải thương mại được phép chở các nhu yếu phẩm cơ bản theo một thỏa thuận ngừng bắn mong manh được ký kết vào tháng 10, nhưng những nhu yếu phẩm này thường quá đắt đỏ đối với người dân Gaza sau nhiều tháng chiến tranh./.

Các cuộc thảo luận về ngừng bắn Gaza kết thúc trong không khí lạc quan Cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Cairo về thỏa thuận ngừng bắn Gaza đã kết thúc trong không khí được đánh giá là tích cực với nhiều bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng hòa bình tại Gaza.