Iran tiếp tục cứng rắn, chưa đàm phán lại với Mỹ

Iran tiếp tục phản ứng cứng rắn sau khi Mỹ thông báo bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran tại vịnh Oman.

Hãng thông tấn ISNA của Iran ngày 19/4 dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết quân đội Iran sẽ đáp trả vụ bắt giữ tàu nói trên, đồng thời cho rằng các hành động gần đây của Mỹ đi ngược lại nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời có hiệu lực từ ngày 8/4.

Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tàu khu trục Hải quân Mỹ USS Spruance đã chặn và bắt giữ tàu chở hàng TOUSKA dài khoảng 275m trên vịnh Oman do phớt lờ cảnh báo dừng lại.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết lực lượng Mỹ đã kiểm soát con tàu để tiến hành kiểm tra.

Cũng trong ngày 19/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) dẫn các nguồn tin nước này nêu rõ Tehran “chưa có kế hoạch tham gia vòng đàm phán tiếp theo” với Mỹ dự kiến diễn ra tại Pakistan, dù thỏa thuận ngừng bắn sắp hết hiệu lực.

Các hãng thông tấn Fars và Tasnim của Iran trước đó cùng ngày cũng dẫn các nguồn tin giấu tên nhận định bầu không khí chung "không tích cực" và việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các hoạt động hàng hải liên quan đến Iran là điều kiện tiên quyết để hai bên tiến hành đàm phán.

Theo thông báo trước đó của Tổng thống Trump, các nhà đàm phán Mỹ sẽ tới Pakistan trong ngày 20/4 để tham gia vòng đối thoại mới với Iran.

Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance vẫn sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ với sự tham gia của các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump./.

