Syria chặn âm mưu phóng tên lửa của Hezbollah

Bộ Nội vụ Syria cho hay lực lượng chức năng đã “đập tan âm mưu phá hoại do một nhóm có liên hệ với lực lượng Hezbollah tổ chức,” với ý đồ phóng tên lửa qua biên giới nhằm gây bất ổn.

Khói bốc lên sau một vụ không kích tại Damascus, Syria. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, Hãng thông tấn quốc gia SANA ngày 19/4 đưa tin lực lượng an ninh Syria đã ngăn chặn âm mưu phóng tên lửa từ lãnh thổ nước này do nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban - được Iran hậu thuẫn thực hiện.

SANA dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Syria cho hay lực lượng chức năng đã “đập tan âm mưu phá hoại do một nhóm có liên hệ với lực lượng Hezbollah tổ chức,” với ý đồ phóng tên lửa qua biên giới nhằm gây bất ổn.

Giới chức Syria có lập trường đối đầu với Hezbollah - nhóm vũ trang từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc nội chiến Syria kết thúc năm 2024 - khi bắt tay với lực lượng của cựu Tổng thống Bashar al-Assad.

Tuần trước, Damascus cáo buộc Hezbollah dính líu tới âm mưu cài thiết bị nổ trước nhà của một nhân vật tôn giáo tại khu vực Bab Touma ở thủ đô Damascus.

Tuy nhiên, Hezbollah cùng ngày đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là “những thông tin sai sự thật và bị bịa đặt.” Tổ chức này khẳng định “không có hoạt động, không có liên hệ và không có sự hiện diện tại Syria,” đồng thời kêu gọi tiến hành điều tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra tuyên bố.

Hezbollah cũng cho rằng sự hiện diện của các cơ quan tình báo nước ngoài tại Syria đang “tìm cách làm gia tăng căng thẳng giữa Liban và Syria.”

Dưới thời ông Bashar al-Assad, Syria là một phần của “trục kháng chiến” do Iran dẫn dắt chống Israel, đồng thời tạo điều kiện cho việc chuyển giao vũ khí và tài chính từ Iran tới Hezbollah. Tuy nhiên, chính quyền mới tại Syria đã bác bỏ ảnh hưởng của Tehran.

