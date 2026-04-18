Syria kêu gọi khôi phục thỏa thuận năm 1974 về Cao nguyên Golan

Phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya lần thứ 5, Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa khẳng định Cao nguyên Golan là “lãnh thổ Syria bị chiếm đóng."

Ông đồng thời bác bỏ mọi tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel tại khu vực này, cho rằng những tuyên bố đó không có giá trị pháp lý và không được cộng đồng quốc tế chấp nhận.

Tổng thống Sharaa cáo buộc Israel đã vi phạm thỏa thuận rút quân năm 1974. Ông đồng thời cho biết Damascus đang nỗ lực đạt được cơ chế an ninh mới nhằm đưa Israel rút khỏi các khu vực chiếm đóng và quay trở lại đường biên giới theo thỏa thuận năm 1974, mở đường cho các cuộc đàm phán dài hạn về Golan.

Tổng thống Sharaa cũng cho biết Syria theo đuổi chính sách cân bằng, không liên minh với các khối đối địch, đồng thời duy trì quan hệ tốt với các cường quốc và các nước trong khu vực.

Damascus đang tránh bị cuốn vào căng thẳng giữa Iran, Mỹ và Israel, trong bối cảnh nước này muốn ngăn chặn các cuộc chiến tranh mới sau nhiều năm phải hứng chịu xung đột, làn sóng di cư và các cuộc tấn công hóa học.

Bên lề diễn đàn, Tổng thống Sharaa đã có các cuộc gặp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Giám đốc tình báo Ibrahim Kalin, cùng các quan chức Syria như Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani và Giám đốc tình báo Hussein al-Salama.

Ông cho biết Syria đang thúc đẩy việc hội nhập Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo vào các thể chế nhà nước, đồng thời khẳng định khu vực Đông Bắc Syria hiện không còn sự hiện diện của các căn cứ quân sự nước ngoài.

Về tái thiết đất nước, Tổng thống Sharaa nhấn mạnh cách tiếp cận dựa trên thu hút đầu tư, đồng thời cho rằng viện trợ quốc tế không nên bị chính trị hóa hay gắn với các điều kiện.

Ông đề cập kế hoạch xây dựng một khu vực tự do chung với Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib nhằm thúc đẩy công nghiệp, thương mại và tăng cường kết nối giao thông với Aleppo và Damascus.

Ngoài ra, ông cũng có các cuộc gặp riêng với lãnh đạo chính quyền người Kurd tại Iraq Nechirvan Barzani và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Filippo Grandi, trong khuôn khổ diễn đàn./.

