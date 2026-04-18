Iran tái áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz sau tuyên bố cứng rắn của Mỹ

Ngay sau khi Mỹ tuyên bố không dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các tàu vận tải liên quan đến Iran ngày 18/4, nước này đã lập tức đảo ngược quyết định mở cửa eo biển Hormuz và tái thiết lập các biện pháp hạn chế đối với tuyến đường thủy huyết mạch này.

Bộ Chỉ huy quân sự Iran cùng ngày ra tuyên bố xác nhận: “Quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã trở lại trạng thái trước đây... dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng vũ trang."

Cơ quan này cảnh báo Iran sẽ tiếp tục chặn tàu thuyền qua eo biển chừng nào lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của nước này còn hiệu lực.

Động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bác bỏ nhượng bộ.

Ông Trump nhấn mạnh rằng, dù Iran có thông báo mở cửa trở lại eo biển vào ngày 17/4, lệnh phong tỏa của Mỹ "vẫn sẽ duy trì toàn bộ hiệu lực" cho đến khi Iran ký kết một thỏa thuận mới với Mỹ, trong đó bao gồm cả vấn đề chương trình hạt nhân.

Căng thẳng tái bùng phát tại "nút thắt" hàng hải này đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng đang chấn động nền kinh tế toàn cầu.

Trước đó, giá dầu đã có dấu hiệu hạ nhiệt vào ngày 17/4 nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận.

Hiện có khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới đi qua eo biển Hormuz. Việc tiếp tục hạn chế lưu thông sẽ bóp nghẹt nguồn cung vốn đã eo hẹp, đẩy giá dầu mỏ quay đầu tăng vọt./.

