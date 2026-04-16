Nội các an ninh Israel họp bàn khả năng ngừng bắn tại Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Nội các an ninh của Israel tối 15/4 đã họp để thảo luận khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Liban, trong bối cảnh áp lực quốc tế gia tăng và tình hình chiến sự với lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang.

Theo một quan chức Israel, cuộc họp được tổ chức sau khi Mỹ đề xuất một “lệnh ngừng bắn tạm thời mang tính biểu tượng” nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao trong khu vực.

Đề xuất này xuất phát từ các lời kêu gọi liên tiếp của Chính phủ Liban, cho rằng việc tạm dừng giao tranh sẽ giúp thúc đẩy tiến trình làm suy yếu và giải giáp lực lượng Hezbollah.

Tuy nhiên, trong các cuộc họp trước đó, một số bộ trưởng Israel đã phản đối ý tưởng này, thậm chí kêu gọi mở rộng đáng kể chiến dịch quân sự thay vì giảm nhiệt xung đột.

Nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu hiện đang cân nhắc một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài khoảng một tuần, có thể bắt đầu trong vài ngày tới.

Một quan chức cấp cao Israel nhận định rằng khả năng phải chấp nhận ngừng bắn hoàn toàn trong thời gian ngắn sắp tới là “khó tránh khỏi.”

Mỹ được cho là đang gây sức ép mạnh mẽ để Israel đồng ý với thỏa thuận tạm thời này.

Washington kỳ vọng động thái này sẽ hỗ trợ các cuộc đàm phán do Mỹ hậu thuẫn giữa Israel và Liban, đồng thời tạo thuận lợi cho nỗ lực đạt được thỏa thuận rộng hơn với Iran.

Đề xuất ngừng bắn một tuần, kèm theo khả năng nối lại chiến sự nếu không đạt tiến triển, được cho là giải pháp dung hòa giữa yêu cầu giảm leo thang và các lo ngại an ninh của Israel.

Trong khi đó, tình hình thực địa vẫn căng thẳng. Chính quyền các khu vực Tây Galilee đã yêu cầu người dân ở gần các hầm trú ẩn do lo ngại các cuộc tấn công rocket từ Hezbollah.

Dù quân đội Israel chưa ban hành thay đổi chính thức về hướng dẫn an toàn dân sự, khu vực này đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công trong thời gian qua.

Ở chiến trường miền Nam Liban, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quân sự. Chỉ huy một tiểu đoàn công binh chiến đấu cho biết đơn vị của ông đã phá hủy hơn 1.000 cơ sở hạ tầng bị cho là của Hezbollah trong gần 5 tuần hoạt động.

Các mục tiêu này bao gồm kho vũ khí, đường hầm, vị trí quan sát và nhiều cơ sở quân sự được ngụy trang trong nhà dân.

Theo vị chỉ huy, lực lượng Hezbollah đã xây dựng mạng lưới cơ sở quân sự này trong nhiều năm, bao gồm cả hệ thống liên lạc và các vị trí trên mặt đất lẫn dưới lòng đất.

Ông ước tính khoảng 25-50% kho vũ khí và hạ tầng quân sự của Hezbollah tại khu vực đã bị phá hủy, nhưng để loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa, quân đội Israel sẽ cần thêm nhiều tháng hoạt động liên tục.

Đáng chú ý, binh sỹ Israel ban đầu bất ngờ khi không gặp nhiều đối kháng trực tiếp từ các tay súng Hezbollah, dù phát hiện số lượng lớn vũ khí và cơ sở quân sự.

Tuy nhiên, điều này không làm giảm mức độ phức tạp của chiến dịch, đặc biệt do địa hình Liban khác biệt đáng kể so với Gaza, với nhiều khu vực đầm lầy và địa hình khó di chuyển.

Song song với các hoạt động quân sự, một sự cố ngoại giao cũng xảy ra khi đoàn xe của lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL bị quân đội Israel chặn lại.

Trong khi các phương tiện mang ký hiệu của Liên hợp quốc được phép tiếp tục hành trình, các nhà thầu địa phương đi cùng đã bị buộc quay trở lại Beirut, dù hành trình trước đó đã được điều phối.

Diễn biến này cho thấy tình hình tại biên giới Israel–Liban vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngay cả khi các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy./.

