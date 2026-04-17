Syria tuyên bố chấm dứt hiện diện quân sự Mỹ tại các căn cứ chiến lược

Syria ngày 16/4 thông báo đã hoàn tất việc tiếp quản toàn bộ các căn cứ quân sự từng được lực lượng Mỹ sử dụng trên lãnh thổ nước này, đánh dấu việc kết thúc quá trình hiện diện quân sự kéo dài của Washington trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ Ngoại giao Syria ra tuyên bố hoan nghênh việc hoàn tất bàn giao các địa điểm quân sự trên, đồng thời khẳng định quá trình này được thực hiện “trong sự phối hợp đầy đủ giữa hai chính phủ Syria và Mỹ.”

Theo bộ trên, việc bàn giao các căn cứ đánh dấu sự khôi phục quyền kiểm soát của Damascus đối với nhiều khu vực trước đây nằm ngoài sự quản lý của chính quyền trung ương, đặc biệt ở Đông Bắc Syria và các khu vực biên giới.

Chính quyền Syria cho biết nước này hiện đảm nhận toàn bộ trách nhiệm trong công tác chống khủng bố và xử lý các thách thức an ninh ở trong nước, đồng thời nhấn mạnh quá trình này gắn với tiến triển trong việc tích hợp các lực lượng người Kurd vào hệ thống nhà nước.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Syria thông báo đã tiếp quản căn cứ không quân Qasrak ở tỉnh Hasakah sau khi quân đội thuộc liên minh do Mỹ đứng đầu rút đi. Việc chuyển giao này nằm trong lộ trình rút quân từng bước của Mỹ khỏi Syria.

Trước đó, trong tháng Hai, lực lượng Syria đã tiếp quản căn cứ al-Tanf gần biên giới Iraq và Jordan, cũng như căn cứ al-Shaddadi ở Hasakah, trong khi căn cứ Rmeilan gần biên giới Iraq được bàn giao vào giữa tháng Ba.

Bên cạnh đó, Syria cũng ghi nhận diễn biến mới trên mặt trận dân sự khi các hãng hàng không quốc tế bắt đầu khôi phục đường bay đến và đi từ sân bay quốc tế Damascus sau khoảng một tháng gián đoạn do tình hình bất ổn khu vực.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Syria, sân bay Damascus đã sẵn sàng tiếp nhận các chuyến bay quốc tế trở lại.

Hãng Air Arabia của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ khai thác các chuyến bay hằng ngày từ Sharjah tới Damascus từ ngày 17/4 và mở thêm đường bay từ Abu Dhabi từ ngày 21/4.

Hãng Flynas của Saudi Arabia dự kiến nối lại đường bay từ Riyadh vào ngày 19/4, trong khi Flyadeal sẽ mở tuyến Jeddah-Damascus từ ngày 10/5. Hãng Dan Air của Romania cũng lên kế hoạch sớm khôi phục đường bay từ Bucharest./.

