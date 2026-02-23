Quân đội Mỹ tiếp tục rút quân khỏi Syria

Đài truyền hình Syria đưa tin lực lượng Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi căn cứ quân sự Qasrak ở tỉnh Hasakah của Syria và điều chuyển sang Iraq.



Đây là động thái tiếp theo của liên minh do Mỹ dẫn đầu trong việc rút quân khỏi một số khu vực của Syria. Trong 2 tuần qua, lực lượng Mỹ cũng đã rút khỏi 2 căn cứ khác gồm Al-Tanf ở Đông Nam và Shadadi ở Đông Bắc Syria.

Chính quyền lâm thời Syria xác nhận quân đội đã tiếp quản 2 căn cứ trên sau khi phối hợp với Mỹ.



Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho biết những binh sỹ còn lại sẽ rời khỏi quốc gia Trung Đông này trong vòng 2 tháng tới, qua đó chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ sau hơn một thập niên.

Tuy nhiên, một quan chức chính phủ Syria nói rằng có thể Mỹ sẽ hoàn tất rút quân chỉ trong một tháng.



Trước đó, Washington đã lên kế hoạch rút toàn bộ khoảng 1.000 binh sỹ khỏi Syria. Những binh sỹ này được triển khai đến Syria lần đầu vào năm 2014 để chống lại tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng./.

Syria tiếp quản thêm căn cứ quân sự từ liên minh do Mỹ dẫn đầu Damascus xác nhận căn cứ al-Shaddadi ở tỉnh Hasakah đã được chuyển giao cho Quân đội Arab Syria kiểm soát sau khi lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu rút quân khỏi khu vực.