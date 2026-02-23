Thế giới

Trung Đông

Oman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán

Ngoại trưởng Oman xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được ấn định tại Geneva vào ngày 26/2, với một động lực tích cực nhằm nỗ lực hơn nữa hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận.

Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad al-Busaidi (phải) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (giữa), cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại cuộc gặp ở Muscat, Oman, ngày 6/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad al-Busaidi (phải) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (giữa), cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại cuộc gặp ở Muscat, Oman, ngày 6/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 22/2, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi thông báo vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 26/2.

Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Oman viết: "Rất vui mừng xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện đã được ấn định tại Geneva vào ngày 26/2, với một động lực tích cực nhằm nỗ lực hơn nữa hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận."

Trong một động thái liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết ông có thể sẽ gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, vào ngày 26/2 tới tại Geneva.

Theo CBS News, ông Araghchi lưu ý rằng vẫn có khả năng tìm ra một giải pháp ngoại giao giữa Tehran và Washington.

Trả lời CBS, ông nói: "Tôi tin rằng vẫn có cơ hội cho giải pháp ngoại giao, dựa trên đôi bên cùng thắng."

Trong khi đó, trang tin Axios (Mỹ) dẫn một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ các nhà đàm phán nước này sẵn sàng tổ chức đàm phán với Iran nếu Tehran gửi đề xuất chi tiết về thỏa thuận hạt nhân "trong 48 giờ tới."

Nguồn tin trên cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chờ đợi đề xuất của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đàm phán Mỹ-Iran #Tổng thống Donald Trump Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Căng thẳng Iran-Mỹ

Tin liên quan

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.