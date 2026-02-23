Oman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán

Ngày 22/2, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi thông báo vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 26/2.

Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Oman viết: "Rất vui mừng xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện đã được ấn định tại Geneva vào ngày 26/2, với một động lực tích cực nhằm nỗ lực hơn nữa hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận."

Trong một động thái liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết ông có thể sẽ gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, vào ngày 26/2 tới tại Geneva.

Theo CBS News, ông Araghchi lưu ý rằng vẫn có khả năng tìm ra một giải pháp ngoại giao giữa Tehran và Washington.

Trả lời CBS, ông nói: "Tôi tin rằng vẫn có cơ hội cho giải pháp ngoại giao, dựa trên đôi bên cùng thắng."

Trong khi đó, trang tin Axios (Mỹ) dẫn một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ các nhà đàm phán nước này sẵn sàng tổ chức đàm phán với Iran nếu Tehran gửi đề xuất chi tiết về thỏa thuận hạt nhân "trong 48 giờ tới."

Nguồn tin trên cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chờ đợi đề xuất của Iran./.

