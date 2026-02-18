85 quốc gia phản đối Israel siết chặt kiểm soát Bờ Tây

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông ngày 18/2 cho biết 85 quốc gia đã ký tuyên bố chung do Palestine soạn thảo để lên án các quyết định gần đây của Nội các An ninh Israel về việc siết chặt kiểm soát Bờ Tây, phần lãnh thổ mà Israel đã chiếm đóng của Palestine.



Tuyên bố do Phái đoàn Palestine tại Liên hợp quốc công bố có đoạn viết: “Chúng tôi kịch liệt lên án các quyết định và biện pháp đơn phương của Israel nhằm mở rộng sự hiện diện bất hợp pháp của Israel tại Bờ Tây. Những quyết định như vậy trái với nghĩa vụ của Israel theo luật pháp quốc tế và cần bị đảo ngược ngay lập tức... Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức sáp nhập nào.”



Tuyên bố trên đại diện cho tiếng nói của 85 nước thành viên Liên hợp quốc, trong đó có Saudi Arabia (Arập Xêút), Trung Quốc, Nga, cùng các tổ chức quốc tế như Liên minh châu Âu (EU), Liên đoàn Arập (AL) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC)...



Phản ứng được đưa ra sau khi Chính phủ Israel ngày 15/2 chính thức thông qua đề xuất nối lại hoạt động đăng ký quyền sử dụng đất ở Bờ Tây, lần đầu tiên kể từ năm 1967.

Giới quan sát, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đánh giá đây là bước leo thang nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định khu vực, đồng thời vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Hôm 16/2, Liên hợp quốc và EU đã chỉ trích mạnh mẽ động thái của Israel, yêu cầu nước này ngay lập tức bãi bỏ chính sách cho phép đăng ký đất đai tại Bờ Tây trở thành tài sản nhà nước.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng đây là hành động bất hợp pháp và gây bất ổn, đồng thời kêu gọi Tel Aviv đảo ngược ngay chính sách này để tránh làm trầm trọng thêm tình hình.

Người phát ngôn Cơ quan Đối ngoại của EU Anouar El Anouni cũng coi hành động của Israel là bước leo thang mới trong việc mở rộng kiểm soát Bờ Tây, vi phạm luật pháp quốc tế và cần phải rút lại ngay.



Tiếp đó một ngày, ngoại trưởng 8 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, Indonesia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ra tuyên bố chung lên án động thái mà họ cho là “hành vi leo thang nghiêm trọng” của Chính phủ Israel.

Theo các ngoại trưởng, biện pháp này nhằm “đẩy nhanh hoạt động định cư trái phép, tịch thu đất đai, củng cố kiểm soát của Israel và áp đặt chủ quyền trái với luật pháp quốc tế đối với các vùng lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng,” qua đó xâm phạm các quyền hợp pháp của người Palestine.

Tuyên bố khẳng định hành động của Israel vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Geneva thứ IV, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về hệ quả pháp lý của các chính sách do Israel thực hiện tại vùng đất chiếm đóng.

Ngoài ra, hành động của Israel còn có nguy cơ làm suy yếu giải pháp hai nhà nước, cản trở triển vọng thành lập Nhà nước Palestine độc lập, đồng thời gây phương hại tới nỗ lực đạt được một nền hòa bình công bằng và toàn diện trong khu vực.

Nhóm 8 nước này tái khẳng định lập trường phản đối mọi biện pháp đơn phương làm thay đổi quy chế pháp lý, nhân khẩu học và lịch sử của các vùng lãnh thổ Palestine; kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động cụ thể nhằm bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ quyền tự quyết của người Palestine và hướng tới việc thành lập Nhà nước Palestine trong đường biên giới trước ngày 4/6/1967 với Đông Jerusalem là thủ đô./.

