Vũ điệu Tango quyến rũ kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Argentina

Tango không chỉ là biểu tượng Argentina mà còn là cầu nối văn hóa quyến rũ. Tại Hà Nội, di sản này đang gắn kết những tâm hồn đồng điệu, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Argentina.

Kỷ niệm Ngày Tango Quốc gia Argentina, Đại sứ quán Argentina đã tổ chức đêm "Milonga" đặc biệt tại Thư viện Quốc gia Hà Nội vào tối ngày 11/12/2025. Sự kiện nhằm tôn vinh các huyền thoại âm nhạc, đồng thời mở ra không gian giao lưu độc đáo, đưa nét văn hóa đặc trưng của xứ sở Nam Mỹ đến gần hơn với công chúng Thủ đô.

Tango hiện đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại với cộng đồng người hâm mộ ngày càng lớn mạnh tại Việt Nam. Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên vũ công Việt Nam tham gia thi đấu tại Argentina và tổ chức thành công Giải vô địch Tango quốc gia. Đây là minh chứng cho sự phát triển sâu rộng của vũ điệu này trong đời sống nghệ thuật Việt.

Để duy trì sức sống của Tango qua các thế hệ, nhiều chính sách bảo tồn đã được thực hiện quyết liệt, từ giáo dục học đường đến các sân chơi quốc tế. Tại Hà Nội, sự hưởng ứng nhiệt tình của giới mộ điệu từ nhiều tỉnh thành đã khẳng định Tango không chỉ là điệu nhảy của quá khứ, mà còn là cầu nối văn hóa bền chặt, củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Argentina và Việt Nam./.