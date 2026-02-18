Thể thao
Ngày tập luyện của những “Hiểu Minh, Thanh Nhàn” nhí tại đội U12-PVF

Trước thềm dịp nghỉ Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026, huấn luyện viên và ban huấn luyện cũng không quên dặn dò, giao bài tập để các cầu thủ nhí duy trì thể trạng và cảm giác thi đấu.

Việt Anh
Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí tập luyện của thầy và trò Đội Bóng đá U12 PVF vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi, với những bài tập đa dạng, được ban huấn luyện áp dụng, nhằm hướng đến mục tiêu giúp các cầu thủ nhí phát triển một cách toàn diện.

Bên cạnh những lợi ích về sức khỏe thể chất, các huấn luyện viên còn kỳ vọng quá trình tập luyện bóng đá sẽ giúp các em rèn luyện thêm những kỹ năng mềm, hiểu được tầm quan trọng của việc giao tiếp, phối hợp hay hoạt động theo nhóm.

Với sự hướng dẫn tận tình của những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, cùng cơ sở đào tạo, tập luyện chất lượng của trung tâm, hy vọng các mầm non của đội U12 PVF sẽ ngày càng tiến bộ để sớm vươn tới giấc mơ chuyên nghiệp, tiếp nối thành công của những đàn anh, thi đấu cho các cấp độ của Đội tuyển Quốc gia trong tương lai./.

