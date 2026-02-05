Manchester City 'đại chiến' Arsenal ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh

Trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) mùa này chính là màn chạm trán được chờ đợi giữa hai "ông lớn" Manchester City và Arsenal.

Manchester City đã giành tấm vé còn lại góp mặt ở chung kết tổ chức tại sân Wembley sau khi có chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Newcastle United ở bán kết lượt về.

Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola vượt qua Chích chòe với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận.

Tại Etihad, Manchester City nhập cuộc chủ động và tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo trước khi liên tiếp "phá lưới" thủ thành Aaron Ramsdale.

Omar Marmoush, cầu thủ được xếp đá cao nhất trên hàng công thay cho Erling Haaland, đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng để giúp Man City dẫn 2-0 sau 29 phút thi đấu.

Ba phút sau, Tijani Reijnders đặt dấu chấm hết đối với Newcastle United bằng bàn thắng gia tăng cách biệt lên 3-0 ở lượt về cho Man City.

Sau đó, trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn với nhiều tình huống nguy hiểm được hai bên tạo ra, nhưng chỉ có thêm 1 bàn thắng được ghi do công Anthony Elanga của Newcastle.

Trước đó, ở cặp bán kết còn lại, Arsenal đã giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Chelsea sau hai lượt trận.

Arsenal thắng 1-0 ở lượt về tại Emirates và thắng 3-2 kịch tính trong màn chạm trán tại Stamford Bridge.

Theo kế hoạch, trận chung kết tranh chức vô địch EFL Cup giữa Arsenal và Manchester City sẽ diễn ra vào ngày 22/3 trên sân Wembley./.

Đánh bại Chelsea, Arsenal thẳng tiến chung kết Cúp Liên đoàn Anh Arsenal đã ghi tên mình vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa này sau khi vượt qua Chelsea với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận ở bán kết.