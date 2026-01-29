Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang chính thức có quốc tịch Việt Nam

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 91/QĐ-CTN ngày 28/1/2026 về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Patrik Lê Giang, tên đầy đủ là Lê Giang Patrik, sinh ngày 8/9/1992 tại Slovakia, hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Patrik Lê Giang là thủ môn trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, thi đấu tại Việt Nam từ năm 2023 trong màu áo Câu lạc bộ Công an Hà Nội (mùa giải 2023/24), Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (hai mùa giải 2023/24 và 2024/25) và hiện là trụ cột của Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở hai mùa giải gần nhất, Patrik Lê Giang duy trì phong độ ổn định, liên tục góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam ở hạng mục "Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất" (năm 2024 và 2025).

Mùa giải 2023/24, "người gác đền" cao 1,88m lọt vào đội hình tiêu biểu của Giải Vô địch Quốc gia V-League với thành tích giữ sạch lưới 8/25 trận thi đấu, chỉ để thủng lưới 26 lần cả giải.

Với phong độ ổn định thể hiện ở những mùa giải đã qua, Patrik Lê Giang được đánh giá có tiềm năng đóng góp lâu dài cho bóng đá Việt Nam, hứa hẹn tạo nên "cuộc chiến" khốc liệt ở vị trí thủ môn của Đội tuyển Việt Nam, nơi đang có nhiều lựa chọn chất lượng như Đặng Văn Lâm (Ninh Bình FC), Nguyễn Filip (Công an Hà Nội) hay Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai)...

Patrik Lê Giang liên tục góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam ở hạng mục "Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất." (Ảnh: FBNV)

Việc hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Patrik Lê Giang nằm trong định hướng tăng cường chất lượng chuyên môn và hướng tới các mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025 với một số sửa đổi, bổ sung được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý quốc tịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự gia tăng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

So với các quy định trước đây, luật mới đã bổ sung, điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người xin nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam, đặc biệt là đối với người gốc Việt, đồng thời khẳng định chính sách cởi mở, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập.

Trong lĩnh vực thể thao, việc bổ sung những vận động viên, cầu thủ có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khát vọng cống hiến cho bóng đá nước nhà được xem là phù hợp với tinh thần và định hướng của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025./.

