Ninh Bình FC chiêu mộ thành công 3 ngôi sao của đội tuyển U23 Việt Nam

Chiều 13/1, đội bóng đang dẫn đầu bảng V-League 2025/26 là Ninh Bình FC thông báo chiêu mộ thành công bộ 3 cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa gồm tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, tiền vệ Lê Văn Thuận và tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ.

Đáng chú ý, đây là 3 cầu thủ trong thành phần của đội tuyển U23 Việt Nam vừa giành huy chương Vàng môn Bóng đá Nam tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan, và tiếp tục thi đấu ấn tượng trong hành trình giành vé vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Saudi Arabia.

Thái Sơn hiện đang là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất trong đội hình của U23 Việt Nam tại đấu trường châu Á. Tiền vệ sinh năm 2003 đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ điều tiết nhịp độ trận đấu ở giữa sân, góp công giúp "Những Chiến binh Sao Vàng" lần đầu vào tứ kết giải đấu với vị trí nhất bảng.

Tiền vệ Thái Sơn (số 6) đang là một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trong khi đó, Lê Văn Thuận và Ngọc Mỹ là những "siêu dự bị" luôn sẵn sàng tạo ra khác biệt khi được huấn luyện viên Kim Sang-sik tung vào sân. Văn Thuận - cầu thủ được ví như "Yamal xứ Thanh" - góp công trong 2 bàn thắng quan trọng ở các trận bán kết và chung kết, giúp U22 Việt Nam lên ngôi ở đấu trường SEA Games 33.

Việc chiêu mộ hàng loạt những cầu thủ trẻ tài năng và đã ghi dấu ấn ở cấp độ trẻ đội tuyển quốc gia thể hiện tham vọng và tầm nhìn dài hạn của Ninh Bình FC, đội bóng không chỉ hướng đến danh hiệu vô địch V-League ở mùa giải năm nay mà còn đặt mục tiêu xây dựng một "đế chế" thành công lâu dài ở sân chơi quốc nội.

Bộ 3 cầu thủ Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ được kỳ vọng sẽ sớm hòa nhập với đội hình "toàn sao" của Ninh Bình FC gồm Hoàng Đức - đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam 2025, Đặng Văn Lâm, Đức Chiến, Châu Ngọc Quang... và mang về chức vô địch V-League ngay ở mùa bóng thăng hạng.

Ninh Bình FC hiện đang dẫn đầu cuộc đua vô địch V-League 2025/26 với thành tích bất bại (8 thắng, 3 hòa), giành 27 điểm sau 11 trận, hơn 1 điểm so với đội xếp sau là Công an Hà Nội nhưng đang thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Ở lượt trận tiếp theo của vòng 12 V-League, Hoàng Đức và các đồng đội sẽ có cuộc chạm trán "nảy lửa" với chính đối thủ bám đuổi là Công an Hà Nội. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 ngày 1/2/2026 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội)./.

Ninh Bình FC đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

