Kết quả U23 châu Á 2026 ngày 10/1: U23 Nhật Bản đặt 1 chân vào tứ kết

U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng trước các đội bóng Trung Đông ở lượt trận thứ 2 vòng bảng U23 châu Á 2026.

Tại bảng B, U23 Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi dễ dàng đánh bại U23 UAE 3-0.

Uche Brian Nwadike, Yuto Ozeki và Furuya thay nhau lập công để mang 3 điểm về cho nhà đương kim vô địch.

Cũng giống trận ra quân, U23 Nhật Bản đã chủ động dâng cao để tạo ra sức ép lên phần của U23 UAE trước khi có bàn thắng mở tỷ số.

Yuto Ozeki vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều khi mang về quả penalty, tạo điều kiện cho Uche Brian Nwadike ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 5.

Đến phút 37, Ozeki tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm lập siêu phẩm để nhân đôi cách biệt cho U23 Nhật Bản.

Sau khi bị dẫn 2 bàn, U23 UAE thi đấu nỗ lực và tưởng có cơ hội rút ngắn tỷ số khi trọng tài cho hưởng penalty ở phút 66. Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc và xác định Khalfan đã tự ngã nên không có penalty.

Đến phút 83, VAR tiếp tiếp tục được sử dụng đến và lần này là công nhận bàn thắng cho U23 Nhật Bản khi xác định bóng đá đi qua vạch vôi sau pha dứt điểm của Shusuke Furuya.

Giành chiến thắng 3-0 trước U23 UAE, đội tuyển U23 Nhật Bản giành 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, cùng hiệu số bàn thắng bại +8, đặt 1 chân vào vòng tứ kết.

U23 Nhật Bản sẽ chính thức vượt qua vòng bảng sớm 1 lượt đấu nếu như ở trận đấu muộn giữa U23 Syria không thua trước U23 Qatar.

Còn với U23 UAE, họ vẫn đang có trong tay 3 điểm và cơ hội lớn để giành quyền tham dự vòng tứ kết.

Theo lịch thi đấu, ở lượt cuối bảng B, đương kim vô địch U23 Nhật Bản gặp U23 Qatar còn U23 UAE sẽ đối đầu U23 Syria.

Trong khi đó, tại bảng C, U23 Hàn Quốc đã có chiến thắng đầu tay tại giải đấu năm nay khi vượt qua U23 Liban 4-2.

Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số. U23 Liban hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Leonardo Farah Shahin (phút 13) và Ali El-Fadl (48). Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc lập tức đáp trả bằng hai bàn thắng của Lee Hyun-yong (20) và Jeong Jae-sang (56).

Sau khi hai lần gỡ hòa, tinh thần của các cầu thủ Hàn Quốc được đẩy lên cao và không mất quá nhiều thời gian để họ có thêm bàn thắng.

Ở các phút 71 và 76, Kang Seong-jin và Kim Tae-won đã thay nhau lập công để mang chiến thắng chung cuộc 4-2 về cho U23 Hàn Quốc.

Chiến thắng này giúp U23 Hàn Quốc tạm vươn lên dẫn đầu bảng C với 4 điểm, nhưng đang thi đấu hơn U23 Uzbekistan (3 điểm) và U23 Iran (1 điểm).

Trong khi đó, sau hai thất bại liên tiếp, U23 Liban tiếp tục đứng cuối bảng C và khó có cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.

Ở lượt cuối bảng C vào ngày 13/1, U23 Hàn Quốc sẽ đối đầu đương kim á quân U23 Uzbekistan, trong khi U23 Liban chạm trán U23 Iran.

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lập kỳ tích tại giải U23 châu Á Nếu không thua U23 Saudi Arabia ở trận cầu "sinh tử" bảng A, U23 Việt Nam sẽ lập nên nhiều cột mốc đáng nhớ trong lịch sử tham dự vòng chung kết U23 châu Á.