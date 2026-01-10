Kịch bản đưa U23 Việt Nam thẳng tiến tứ kết U23 châu Á 2026

Kịch bản bảng A đang trở nên kịch tính hơn bao giờ hết sau khi U23 Jordan tạo địa chấn với chiến thắng trước chủ nhà U23 Saudi Arabia ở lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ở lượt trận thứ 2, U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước U23 Kyrgyzstan.

Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành 6 điểm tuyệt đối, và chỉ cần U23 Saudi Arabia không thua U23 Jordan là sớm vào vòng knock-out.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra khi U23 Jordan gây sốc với màn ngược dòng giành đánh bại U23 Saudi Arabia 3-2.

Kết thúc lượt trận thứ 2, U23 Việt Nam hiện có 6 điểm, giữ ngôi đầu. U23 Jordan cùng có 3 điểm như U23 Saudi Arabia nhưng xếp thứ 2 nhờ chỉ số đối đầu.

Kết quả này cũng khiến cho cục diện bảng A trở nên khó lường khi mà cả ba đội đều vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Kịch bản đưa U23 Việt Nam vào tứ kết

U23 Việt Nam đang nắm trong tay 6 điểm, có thành tích đối đầu tốt, để giành quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Ở lượt trận cuối bảng A, U23 Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà U23 Saudi Arabia, trong khi U23 Jordan chạm trán U23 Kyrgyzstan.

- Với cục diện hiện tại, kịch bản hoàn hảo nhất với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là không thua U23 Saudi Arabia, Khi đó, U23 Việt Nam chắc chắn đứng nhất bảng và giành vé vào tứ kết với vị thế thuận lợi.

- Trong trường hợp để thua U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp nhưng xếp nhì bảng nếu U23 Jordan không thắng Kyrgyzstan.

U23 Việt Nam đang nắm ưu thế nhưng cần tập trung ở trận quyết định. (Nguồn: AFC)

- Kịch bản phức tạp nhất xảy ra khi U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia còn U23 Jordan đánh bại U23 Kyrgyzstan.

Khi đó, ba đội U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia và U23 Jordan cùng có 6 điểm. Thứ hạng sẽ được xác định dựa trên thành tích đối đầu trực tiếp giữa ba đội.

U23 Việt Nam đang có lợi thế khi thắng U23 Jordan 2-0, trong khi U23 Jordan thắng U23 Saudi Arabia 3-2 (hiệu số đối đầu của Việt Nam đang là +2, Jordan là -1 và Saudi Arabia là -1).

+ Nếu thua Saudi Arabia với cách biệt 1 bàn, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đứng nhất bảng A.

+ Nếu thua 2 bàn, U23 Việt Nam xếp nhì bảng. Nếu thua 3 bàn nhưng ghi được từ 2 bàn trở lên (ví dụ thua 2-5, 3-6), U23 Việt Nam cũng đứng nhì bảng.

+ Nếu U23 Việt Nam thua với cách biệt 3 bàn, nhưng ghi được một bàn (thua 1-4), chúng ta có cùng hiệu số 3/4 với U23 Jordan (chỉ tính trường hợp U23 Jordan thắng Kyrgyzstan). Khi đó, thứ hạng của U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ được tính dựa theo hiệu số bàn thắng bại giữa hai đội ở toàn bộ vòng bảng.

- U23 Việt Nam sẽ bị loại khỏi giải đấu nếu thua Saudi Arabia 0-3 hoặc thua với cách biệt từ 4 bàn trở lên.

U23 Saudi Arabia tập trung cho trận quyết đấu U23 Việt Nam

U23 Saudi Arabia thi đấu trên sân nhà và được xếp nhóm cạnh tranh vô địch, nhưng giờ đây họ đang đứng trước nguy cơ bị loại sau trận thua 2-3 trước U23 Jordan.

Để có thể giành quyền đi tiếp, U23 Saudi Arabia buộc phải giành chiến thắng trước U23 Việt Nam trong trận cầu "sinh tử" ở lượt cuối bảng A.

Thế nên, ngay sau trận thua Jordan, huấn luyện viên trưởng của U23 Saudi Arabia Luigi Di Biagio ngay lập tức dành sự quan tâm lớn cho trận đấu cuối vòng bảng.

Theo ông Luigi Di Biagio, đây là cơ hội để đội bóng thể hiện bản lĩnh, khẳng định năng lực và sửa sai sau trận thua U23 Jordan, trước khi hướng tới những vòng knock-out của vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Luigi Di Biagio quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam. (Nguồn: AFC)

"Chúng tôi cần quên đi trận đấu với U23 Jordan để tập trung cho trận đấu cuối với U23 Việt Nam. Đây là trận đấu có tính chất phức tạp," ông Luigi Di Biagio nói.

Vị "thuyền trưởng" của U23 Saudi Arabia nhấn mạnh: "Các cầu thủ đều hiểu đây là trận đấu mang tính sống còn, vì vậy Saudi Arabia buộc phải ra sân với tinh thần quyết liệt nhất nếu muốn giành chiến thắng."

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia ở lượt cuối bảng A sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12/1 (theo giờ Việt Nam)./.

