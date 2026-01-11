Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 11/1: U23 Thái Lan đá trận 'sinh tử'

U23 Thái Lan khởi đầu không quá tệ nhưng vẫn phải ngậm ngùi khi để thua 1-2 trước U23 Australia trong cảnh phải chơi thiếu người ở ngày ra quân U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, trận thua đó đang đẩy đội bóng xứ chùa Vàng đối mặt nhiều khó khăn trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp và mỗi trận đấu của họ tại bảng D giờ đều mang tính "sinh tử."

U23 Thái Lan hiện đang đứng cuối bảng D, xếp sau các đội U23 Australia (3 điểm), U23 Iraq và U23 Trung Quốc (1 điểm).

Ở lượt trận thứ 2, U23 Thái Lan đối đầu với U23 Iraq - đội bóng không được đánh giá cao bằng U23 Australia nhưng rất khó lường.

U23 Thái Lan phải giành chiến thắng hoặc chí ít là hòa mới có hy vọng đi tiếp, còn nếu thua họ sẽ phải sớm nói lời chia tay giải đấu.

Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Iraq sẽ diễn ra vào lúc 21h hôm nay (theo giờ Việt Nam) trên sân Prince Faisal bin Fahd Sports City.

Trước trận này, vào lúc 18h30, U23 Australia sẽ chạm trán U23 Trung Quốc tại sân Al-Shabab Club. nếu giành chiến thắng trước Trung Quốc, đội bóng xứ chuột túi sẽ sớm ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 11/1 18h30 U23 Trung Quốc-U23 Australia

21h00 U23 Thái Lan-U23 Iraq