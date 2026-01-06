Link xem trực tiếp U23 Việt Nam-U23 Jordan tại giải U23 châu Á 2026

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 (tổ chức tại Saudi Arabia) sẽ chính thức khởi tranh bằng trận đấu mở màn U23 Việt Nam-U23 Jordan.

Cuộc chạm trán được mong đợi này sẽ diễn ra vào lúc 18g30 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall.

Trận đấu mang ý nghĩa rất lớn đến cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết của U23 Việt Nam và U23 Jordan, bởi hành trình phía trước cả hai đội còn phải đối đầu chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Vì thế, mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng đến là giành trọn niềm vui hoặc chí ít là có 1 điểm trước đối thủ.

Tất nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng khi mà U23 Jordan luôn duy trì phong độ ổn định và chưa từng vắng mặt ở sân chơi U23 châu Á.

U23 Jordan cũng trải qua vòng loại ấn tượng với thành tích toàn thắng, ghi tới 19 bàn thắng và chỉ 1 lần thủng lưới.

Đội bóng này cũng đang có thành tích đối đầu tốt trước U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, với một chiến thắng (3-1 vào năm 2016) và hòa 0-0 (năm 2020).

Rõ ràng, U23 Jordan là thách thức không dễ đánh bại. Tuy nhiên, muốn giành quyền đi tiếp, thầy trò huấn luyện Kim Sang-sik cần phải vượt qua đối thủ trong ngày ra quân./.

Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam-U23 Jordan trên kênh nào, ở đâu? Đội tuyển U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu ấn tượng để giành kết quả tốt nhất trước U23 Jordan trong trận mở màn vòng chung kết U23 châu Á 2026.