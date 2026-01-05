Công bố danh tính trọng tài bắt chính trận U23 Việt Nam-U23 Jordan

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức phân công trọng tài Choi Hyun-jai bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan ở vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Vị trọng tài người Hàn Quốc được cấp chứng chỉ FIFA vào năm 2020 và từng được giao nhiệm vụ ở vòng loại AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two và vòng loại U23 châu Á.

Ông Choi Hyun-jai cũng không quá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam khi từng điều khiển các trận đấu có sự góp mặt của "các chiến binh Sao vàng."

Vị trọng tài này từng điều hành trận U22 Việt Nam thắng U22 Indonesia 3-0 tại SEA Games 31.

Tại vòng loại U23 châu Á, ông Choi Hyun Jai cầm còi trận thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước Singapore và làm trọng tài thứ tư trong trận thắng quyết định trước Yemen vào tháng 9/2025.

Gần nhất, "Vua áo đen" người Hàn Quốc này cũng mang đến may mắn cho bóng đá Việt Nam khi bắt chính trận đội tuyển thắng Nepal 3-1 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Gò Đậu.

Tại giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A nằm ở bảng A cùng với chủ nhà U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

U23 Việt Nam gặp U23 Jordan ở trận ra quân vào lúc 18g30 (giờ Việt Nam) ngày 6/1 trên sân King Abdullah Sports City Hall. Đây cũng chính là trận mở màn cho vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Sau đó 3 ngày, U23 Việt Nam sẽ đối đẩu đội bóng tân binh U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 bảng A (21g ngày 9/1).

U23 Việt Nam sẽ khép lại hành trình tại vòng bảng U23 châu Á 2026 bằng màn so tài với chủ nhà U23 Saudi Arabia (23g30 ngày 12/1)./.