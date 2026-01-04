AFC tiết lộ danh sách U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2026

Hai ngày trước khi vòng chung kết U23 châu Á 2026 chính thức khởi tranh, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách đăng ký thi đấu của U23 Việt Nam và các đội bóng tham dự.

Nguyễn Lê Phát, cầu thủ trẻ nhất của U23 Việt Nam là cái tên không có tên trong danh sách đăng ký được AFC công bố.

Cầu thủ sinh năm 2007 này chính là người đã ghi bàn thắng trong trận đấu giao hữu với U23 Syria cách đây ít ngày trong chuyến tập huấn tại Qatar.

Nguyễn Lê Phát là cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập bổ sung trước SEA Games 33 để thay thế Nguyễn Văn Trường gặp chấn thương.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là danh sách đăng ký cuối cùng của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn có thể điều chỉnh lựa chọn trước cuộc họp kỹ thuật ngày mai (5/1), khi ông cần cân nhắc là tình trạng chấn thương của Nguyễn Thanh Nhàn.

Thanh Nhàn dính chấn thương và hiện ban huấn luyện viên U23 Việt Nam vẫn đang theo dõi quá trình bình phục của cầu thủ này.

Nguyễn Thành Nhàn chính là người đã ghi bàn thắng quyết định ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 vừa qua tại Thái Lan.

Khuất Văn Khang được AFC đánh giá cao

Trong bản danh sách này, thủ quân Khuất Văn Khang chính là cầu thủ được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định đáng xem nhất của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Khuất Văn Khang được đánh giá cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây cũng là giải U23 châu Á thứ ba mà tiền vệ sinh năm 2003 này tham dự giải.

Khuất Văn Khang được AFC đánh giá cao trước thềm U23 châu Á 2026. (Nguồn: AFC)

"Khuất Văn Khang là tiền vệ năng nổ và thông minh, chính là nhịp đập trong lối chơi của đội bóng. Cầu thủ 21 tuổi mang đến sự điềm tĩnh và tố chất thủ lĩnh mà U23 Việt Nam cần để hướng tới việc vượt qua thành tích á quân năm 2018," AFC nói về thủ quân của U23 Việt Nam.

Cùng với Khuất Văn Khang, các thủ khác của bảng A như Odeh Fakhoury (U23 Jordan), Kimi Merk (U23 Kyrgyzstan) và Musab Aljuwayr (U23 Saudi Arabia) cũng được AFC đánh giá cao.

Theo AFC, Fakhoury đã có vòng loại cực kỳ ấn tượng và đến giải đấu lần này sau khi góp mặt tại FIFA Arab Cup 2025. Khả năng di chuyển thông minh và dứt điểm hiệu quả giúp anh trở thành nhân tố then chốt trong tham vọng của Jordan.

Còn về Kimi Merk, AFC nhận định cầu thủ này chính là niềm hy vọng lớn nhất của U23 Kyrgyzstan trong lần đầu đội bóng này tham dự vòng chung kết.

Trong khi đó, Musab Aljuwayr của Saudi Arabia chính là nhân tố quan trọng trong đội hình vòng loại World Cup 2026 của huấn luyện viên Hervé Renard. AFC cho rằng nếu tiền vệ này thể hiện đúng kỳ vọng, đội chủ nhà hoàn toàn có thể nâng cao chức vô địch lần thứ hai.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp trong lịch sử U23 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết giải đấu cấp châu lục.

U23 Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình trên đất Saudi Arabia bằng trận đấu với U23 Jordan vào lúc 18g30 (giờ Việt Nam) ngày 6/1/2026.

Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall, tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia) và đây cũng chính là trận mở màn cho vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Cuộc chạm trán mở màn này nhận được sự quan tâm lớn và theo đánh giá của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thì trận khai mạc giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan hứa hẹn cân bằng và khó lường.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026.

Trước trận mở màn vòng chung kết U23 châu Á 2026, hai đội từng gặp nhau 2 lần, Jordan thắng 3-1 năm 2016 và hòa 0-0 năm 2020.

Theo lịch thi đấu, sau trận mở màn, U23 Việt Nam sẽ có 3 ngày để hồi phục cũng như chuẩn bị tốt nhất cho cuộc chạm trán với U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 bảng A (21g ngày 9/1).

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ khép lại hành trình tại vòng bảng U23 châu Á 2026 bằng màn so tài với chủ nhà U23 Saudi Arabia (23g30 ngày 12/1)./.

