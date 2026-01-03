Thầy trò ông Kim Sang-sik tập buổi đầu tiên ở Saudi Arabia, đặt mục tiêu có điểm ngày ra quân VCK U23 châu Á

Vào 19 giờ ngày 2/1 (giờ địa phương), đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia, cách khách sạn của đội khoảng một giờ di chuyển.

Buổi tập diễn ra ngay sau khi cả đoàn đặt chân đến điểm đến của Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trước giờ tập, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik tập trung toàn đội để căn dặn và phổ biến kế hoạch. Nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh yêu cầu cao về sự tập trung đồng thời xác định trọng tâm cho bài tập đầu tiên là củng cố khả năng phòng ngự.

Ở buổi tập này, tiền đạo Thanh Nhàn phải tập phục hồi riêng do chấn thương. Ban huấn luyện U23 Việt Nam hy vọng chân sút ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết SEA Games 33 có thể sớm bình phục để sát cánh cùng các đồng đội tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trước buổi tập, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh chia sẻ anh xác định mục tiêu cá nhân trong trận ra quân gặp U23 Jordan là góp sức cùng toàn đội đảm bảo mục tiêu có điểm.

"Thời tiết hiện tại ở Saudi Arabia khá tương đồng so với thời điểm chúng tôi sang Thái Lan thi đấu SEA Games 33. Do đó, tuy trời khá nóng nhưng đội không mấy khó chịu vì đã quen với điều kiện tương tự. Ban tổ chức bật điều hòa để giảm nhiệt độ tại một số khu vực nên các cầu thủ phải thích nghi. Dẫu sao, đây không phải vấn đề quá lớn," Hiểu Minh cho biết.

Đội tuyển U23 Việt Nam đặt mục tiêu có điểm ở trận ra quân gặp U23 Jordan. (Ảnh: VFF)

Trung vệ của U23 Việt Nam đánh giá các cầu thủ Tây Á có thể hình và thể lực khá tốt, tuy nhiên cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại cũng không còn nhỏ bé so với đối thủ.

"Thầy Kim dặn chúng tôi rằng U23 Việt Nam đã vượt qua những thử thách tại Đông Nam Á nhưng hiện tại, đối thủ đã ở đẳng cấp châu lục. Chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn, tập luyện thật chăm chỉ," Hiểu Minh nhấn mạnh.

Trung vệ U23 Việt Nam khẳng định toàn đội quyết tâm bước vào giải với tinh thần thi đấu tốt nhất, cố gắng giành chiến thắng và trọn vẹn 3 điểm ở mỗi trận.

"Năm 2025, đội đã có 2 chức vô địch Đông Nam Á. Đó là đòn bẩy tinh thần để chúng tôi tự tin hướng tới Vòng chung kết U23 châu Á 2026," Hiểu Minh chia sẻ.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 6/1 tới. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong trận ra quân ở bảng A sẽ là U23 Jordan, đội bóng vừa có màn "tổng duyệt" chất lượng khi cầm hoà U23 Nhật Bản với tỷ số 1-1 ở trận giao hữu trước giải đấu./.

Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

