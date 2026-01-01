Multimedia
Pháp ra tay giải quyết xung đột Campuchia - Thái Lan, chốt phương án hòa giải

Pháp đã lên tiếng kêu gọi Campuchia và Thái Lan tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết xung đột một cách hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và đảm bảo an toàn cho thường dân.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Pháp kêu gọi Campuchia, Thái Lan giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Mỹ ngừng triển khai Vệ binh quốc gia tại ba thành phố lớn.

Cảnh sát điều tra vụ nổ quán bar gây nhiều thương vong ở Thụy Sĩ.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI THÁI LAN-CAMPUCHIA

