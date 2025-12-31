Campuchia tiếp nhận 18 binh sỹ theo thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan

Ngày 31/12, Campuchia đã tiếp nhận 18 binh sĩ nước này mà Thái Lan bàn giao theo thỏa thuận ngừng giao tranh mà hai quốc gia Đông Nam Á này đạt được vào ngày 27/12 vừa qua.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết 18 binh sỹ đã được phía Thái Lan bàn giao tại cửa khẩu quốc tế Prum, tỉnh Pailin vào 10h00 ngày 31/12.

Bà Maly Socheata lưu ý việc tiếp nhận này được thực hiện theo thỏa thuận giữa hai bên trong Tuyên bố chung của Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) Campuchia-Thái Lan, được ký kết ngày 27/12.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bước đi này cũng phù hợp với tinh thần Tuyên bố chung Kuala Lumpur về thỏa thuận hòa bình Campuchia-Thái Lan, được ký kết ngày 26/10 tại Kuala Lumpur, giữa Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Bà Maly Socheata đồng thời xác nhận việc hồi hương nhóm quân nhân lần này có sự tham gia giám sát của Nhóm quan sát viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC).

Hình ảnh chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram hoạt động ở Campuchia cho thấy Thủ tướng Hun Manet đón nhóm binh sỹ trên tại cửa khẩu tỉnh Pailin, cùng nữ tỉnh trưởng Ban Sreymom.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng xác nhận thông tin trên. Thông cáo báo chí ngày 31/12 của bộ này nêu rõ hoạt động hồi hương đã diễn ra vào 10h00 ngày 31/12, phù hợp với Tuyên bố chung mà Thái Lan và Campuchia ký ngày 27/12. Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng xác nhận đại diện của Nhóm quan sát viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ICRC đã có mặt để giám sát quá trình bàn giao.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định nước này tuân thủ các quy định quốc tế, cũng như các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế.

Thông cáo báo chí có đoạn nêu rõ việc bàn giao này được thực hiện như một biện pháp thiện chí và xây dựng lòng tin, qua đó thúc đẩy hòa bình bền vững giữa hai nước.

Về phía ICR, thông cáo báo chí ngày 31/12 của tổ chức này xác nhận ủy ban này đã tham gia hỗ trợ, với tư cách quan sát viên nhân đạo trung lập, việc trao trả và hồi hương 18 binh sỹ Campuchia liên quan đến xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.

Chủ tịch ICRC Mirjana Spoljaric nhấn mạnh bước đi này không chỉ giúp các gia đình được đoàn tụ, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các cam kết đã đạt được, đồng thời góp phần xây dựng lòng tin giữa các bên và hỗ trợ tiến trình hướng tới hòa bình bền vững./.

