Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Theo THX, các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Theo các nguồn tin truyền thông, nếu đạt được thỏa thuận, hai bên dự kiến sẽ ký tuyên bố ngừng bắn vào trưa cùng ngày.

Trước thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực trong ngày 27/12, các cuộc giao tranh dữ dội tiếp tục diễn ra trên nhiều khu vực dọc biên giới Thái Lan-Campuchia.

Theo trang Thairath.co.th, từ đêm 26/12 đến sáng 27/12, xung đột leo thang tại nhiều địa bàn giáp ranh. Ngay trong đêm 26/12, chính quyền tỉnh Surin (Thái Lan) đã phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân không tiếp cận các khu vực nguy hiểm gần biên giới do nguy cơ hứng chịu pháo kích mạnh từ phía đối phương.

Đến 21h22 cùng ngày, quân đội Thái Lan triển khai vũ khí hạng nặng và đạn dược tới huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo, sau khi nhận được thông tin về việc quân đội Campuchia điều động lực lượng gần biên giới. Mục tiêu được cho là hướng tới thành phố Poipet của Campuchia.

Khoảng 22h40, tại huyện Kantaralak, tỉnh Si Saket, nguồn tin cho biết Campuchia đã sử dụng pháo binh, súng cối và tên lửa BM-21 liên tục tập kích các căn cứ của Thái Lan. Phía Thái Lan đã đáp trả bằng hỏa lực pháo binh.

Giao tranh kéo dài suốt đêm và tiếp diễn sang sáng 27/12 tại các khu vực quanh đền Preah Vihear, Wat Kaew Khuan, Sikkha Khiri và Huai Ta Maria.

Theo nguồn tin, Campuchia tiếp tục sử dụng pháo binh, súng cối và tên lửa BM-21 tấn công các vị trí của Thái Lan, trong khi quân đội Thái Lan triển khai pháo binh và máy bay tiêm kích F-16 tiến hành các đợt tấn công trả đũa nhằm vào sáu mục tiêu tại khu vực Preah Vihear.

Đến 7h30 sáng 27/12, các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra tại các đèo Chong Bok và Chong An Ma./.

Thái Lan – Campuchia tiếp tục bất đồng tại cuộc họp Ủy ban Biên giới Chung Cuộc họp cấp thư ký Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Thái Lan – Campuchia ngày 25/12 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh hai bên bất đồng về nội dung và cách diễn giải các văn kiện trao đổi.