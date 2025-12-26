Campuchia dậy sóng trước các cáo buộc xâm lược của Thái Lan

Sau gần ba tuần xung đột biên giới giữa Phnom Penh và Bangkok leo thang, kể từ ngày 24/12 đến nay, tại Campuchia đã xuất hiện làn sóng công bố các thư kiến nghị lên án điều mà phía Campuchia gọi là hành động xâm lược chủ quyền của Thái Lan.

Các kiến nghị này do đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, nhiều bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương, khu vực tư nhân và đông đảo người dân Campuchia cùng ký tên.

Bên cạnh văn bản được đảng Nhân dân Campuchia công bố tối 25/12, nhiều thư kiến nghị khác có nội dung tương tự đã được đăng tải trên trang tin FRESH News cùng một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Các văn bản này bày tỏ sự lên án gay gắt đối với những hành động mà phía Campuchia cho là tàn bạo, vô nhân đạo của quân đội Thái Lan, đặc biệt liên quan tới các cuộc tấn công nhằm vào thường dân tại các tỉnh giáp biên giới hai nước kể từ chiều 7/12.

Theo các kiến nghị, các cuộc giao tranh bị cáo buộc có sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ một cách bừa bãi, gây thương vong cho thường dân Campuchia, phá hủy nhà cửa, buộc học sinh, người già và trẻ em phải sơ tán tới nơi trú ẩn tạm thời.

Phía Thái Lan cũng bị cáo buộc nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn và Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình do Thủ tướng hai nước ký kết, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch luân phiên ASEAN.

Các thư kiến nghị kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ việc vi phạm Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình Campuchia-Thái Lan, yêu cầu Bangkok chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành động bị coi là vi phạm nghiêm trọng này, đồng thời chấm dứt ngay mọi hoạt động thù địch.

Bên cạnh đó, các văn bản cũng kêu gọi Thái Lan nghiêm túc tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình và các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế; giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật quốc tế và các điều ước, công ước hiện hành, hướng tới một giải pháp công bằng, chính đáng và lâu dài.

Liên quan tới nỗ lực ngoại giao, ngày 26/12, Ban Thư ký Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Campuchia-Thái Lan tiếp tục ngày làm việc thứ ba, chuẩn bị nội dung cho cuộc họp đặc biệt GBC lần thứ ba dự kiến diễn ra vào ngày 27/12. Các cuộc thảo luận tập trung thúc đẩy việc thực thi ngừng bắn, tìm giải pháp khôi phục ổn định và đưa tình hình giữa hai nước trở lại bình thường.

Trên thực địa, xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan đã bước sang ngày thứ 20. Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, tính đến ngày 26/12, quân đội Thái Lan bị cáo buộc tiếp tục các hoạt động xâm phạm chủ quyền Campuchia, sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại, trong đó có không kích, pháo kích và thiết bị bay không người lái, tại một số khu vực biên giới.

Riêng trong sáng 26/12, các máy bay tiêm kích F-16 của Thái Lan được cho là đã thả gần 60 quả bom xuống các làng Chork Chey và Prey Chan, thuộc xã O’Bei Choán, huyện O’Chrov, tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia./.

