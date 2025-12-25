Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận sơ bộ về xung đột biên giới

Cuộc họp Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung (GBC) Thái Lan – Campuchia ngày 24/12 kết thúc nhanh chóng sau khi hai bên đạt một số đồng thuận sơ bộ và thống nhất tổ chức họp toàn thể GBC vào ngày 25/12.

Chào mừng quý độc giả đến với Bản tin thế giới trên Báo Điện tử VietnamPlus – nơi cập nhật nhanh nhất những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Thái Lan - Campuchia đạt thỏa thuận sơ bộ sau nhóm họp Ủy ban Biên giới chung; Mỹ triển khai hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới New Orleans; Israel phê duyệt ngân sách hơn 100 tỷ USD cho ngành công nghiệp vũ khí.

Đừng quên theo dõi VietnamPlus để không bỏ lỡ các bản tin thời sự quốc tế mới nhất!