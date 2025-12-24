Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, công nghệ cao

Thủ tướng chủ trì làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, nhất là nhiệm vụ trọng tâm phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chính sách; khơi thông nguồn tài chính; ưu đãi, ưu tiên thu hút nhân tài và quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ cấp bách, trọng điểm và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, trong đó phát triển các vũ khí, khí tài theo hướng hiện đại, công nghệ cao; đồng thời phát triển các sản phẩm lưỡng dụng sử dụng cho cả nhiệm vụ quốc phòng và dân dụng./.