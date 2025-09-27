Toàn cảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc về công nghiệp quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2025 của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Chiều 27/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về Công nghiệp quốc phòng.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang.

Thời gian qua, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã tập trung phát triển theo hướng tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trang bị, huấn luyện, xây dựng Quân đội hiện đại, nâng cao sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các mặt công tác của Bộ Quốc phòng và Tổng cục về phát triển công nghiệp quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2025 của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Phân tích bối cảnh, tình hình, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật phát triển công nghiệp quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

